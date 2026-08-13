Čo robiť, ak váš sused robí zásahy do statiky bez povolenia? Odpovedá expert

Rekonštrukcia je pre susedov nepríjemná takmer v akomkoľvek ohľade. Snáď jediným plusom je fakt, že ak sa váš sused rozhodne dať byt do poriadku, vynovením priestoru zvýši jeho atraktivitu, čím môže osloviť viac záujemcov o nájom. Ak si bude môcť vyberať z viacerých záujemcov, rastie aj šanca, že si nájde bezproblémových nájomníkov.
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Existuje spektrum vecí, ktoré negatívne ovplyvňujú susedov, ak sa pokúšate o rekonštrukciu bytu. Do zoznamu tých bežných patrí, samozrejme, hluk a prach. Ako sused by ste sa preto mali v rámci trvania celej rekonštrukcie držať vopred stanovených pravidiel. Príkladom môže byť, že nemáte vykonávať hlučné práce inokedy ako medzi 8:00 a 18:00 počas pracovného týždňa.
Dnes sa však budeme venovať niečomu, čo môže byť nielen nepríjemné či psychicky vyčerpávajúce, ale aj ohrozujúce pre váš vlastný majetok. Reč je o prípadoch, keď máte ako vlastník podozrenie, že váš sused vykonáva nepovolené zásahy do nosných priečok, ktorými by mohol ohroziť statiku domu.
Ak váš sused robí zásahy do statiky bez povolenia, situáciu netreba podceňovať
V jednom z diskusných vlákien sa minulý rok objavil znepokojený majiteľ bytu. Mal podozrenie, že jeho sused sa počas rekonštrukcie rozhodol odstraňovať nosné priečky a zasahovať do statiky domu bez povolenia.
Na to, čo v takýchto prípadoch robiť, sme sa rozhodli opýtať experta. Na otázky nám odpovedal realitný maklér Michal Lysý. Prezradil, že ak sa váš sused rozhodol vykonávať akékoľvek zásahy, ktoré by mohli ohroziť statiku domu bez povolenia, je dôležité situáciu nepodceňovať.
Ak máte ako vlastník podozrenie, že sused pri rekonštrukcii zasahuje do nosných konštrukcií alebo môže ohroziť statiku domu, mali by ste si najprv všetko zdokumentovať. Vytvorte dôkazové fotografie a videá, zaznamenajte si dátumy prác aj svedectvá. Potom sa písomne obráťte na príslušný stavebný úrad.
„Pri podozrení na zásah do nosných konštrukcií je veľmi dôležité aj odborné posúdenie statikom. Laik nemusí vedieť spoľahlivo vyhodnotiť riziko a odborné stanovisko môže byť dôležitým podkladom pre ďalšie konanie,“ upozorňuje Lysý.
Stavebný úrad by sa mal postarať o kontrolu susedovej nehnuteľnosti a zistiť, či sa v nej vykonávali nepovolené úpravy. Ak vyhodnotí, že práce sa vykonávať nemali, susedovi nariadi, aby nepovolený stav odstránil.
Kedy treba osloviť právnika?
Napriek tomu sa môže stať, že váš sused nariadenie jednoducho odignoruje a bude v prácach pokračovať. Presne to isté sa stalo mužovi, ktorý pôvodne žiadal o radu. Jeho sused mal pritom pochybiť viackrát. Okrem iného pracoval aj medzi 18:00 a 22:00, ako aj cez víkendy a sviatky počas celého dňa. Najväčším problémom zostali jeho zásahy do statiky.
Po odoslaní podnetu stavebnému úradu sa zistilo, že sused nemal ani ohlásenú stavbu, ani stavebné povolenie, ani súhlas stavebného úradu. Makléra sme sa preto ešte na záver opýtali, čo robiť, ak sa nám stane podobná vec a vidíme, že sused, ktorého rekonštrukcia môže ohroziť našu stavbu, odmieta splniť to, čo mu bolo nariadené.
Lysý odkázal, že v takom prípade treba problém riešiť aj naďalej: „Ak už stavebný úrad nariadil odstránenie nepovoleného stavu a práce pokračujú, treba to úradu bezodkladne oznámiť a doložiť dôkazmi,“ informoval.
Dodáva, že ak vzniká konkrétna škoda alebo zásah do vašich vlastníckych práv, v takom prípade už podľa neho treba zvážiť, či všetko ostatné nechcete riešiť právnou cestou.
„Takéto problémy je lepšie riešiť včas, pretože môžu ovplyvniť bezpečnosť vlastníkov aj hodnotu a predajnosť nehnuteľnosti. Osobne si myslím, že pán postupuje veľmi správne pri ochrane svojho majetku. Určite by som v tejto situácii už riešil všetko s advokátom/právnikom a žiadal aj o náhradu vzniknutej škody,“ uzatvára.
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