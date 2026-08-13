Čo robiť, ak váš sused robí zásahy do statiky bez povolenia? Odpovedá expert

Búracie práce v byte

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Ak váš sused vykonáva nepovolené zásahy a mohol by tým ohroziť statiku domu či ohroziť váš majetok, je nutné konať okamžite.

Rekonštrukcia je pre susedov nepríjemná takmer v akomkoľvek ohľade. Snáď jediným plusom je fakt, že ak sa váš sused rozhodne dať byt do poriadku, vynovením priestoru zvýši jeho atraktivitu, čím môže osloviť viac záujemcov o nájom. Ak si bude môcť vyberať z viacerých záujemcov, rastie aj šanca, že si nájde bezproblémových nájomníkov.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Existuje spektrum vecí, ktoré negatívne ovplyvňujú susedov, ak sa pokúšate o rekonštrukciu bytu. Do zoznamu tých bežných patrí, samozrejme, hluk a prach. Ako sused by ste sa preto mali v rámci trvania celej rekonštrukcie držať vopred stanovených pravidiel. Príkladom môže byť, že nemáte vykonávať hlučné práce inokedy ako medzi 8:00 a 18:00 počas pracovného týždňa.

Dnes sa však budeme venovať niečomu, čo môže byť nielen nepríjemné či psychicky vyčerpávajúce, ale aj ohrozujúce pre váš vlastný majetok. Reč je o prípadoch, keď máte ako vlastník podozrenie, že váš sused vykonáva nepovolené zásahy do nosných priečok, ktorými by mohol ohroziť statiku domu.

Ak váš sused robí zásahy do statiky bez povolenia, situáciu netreba podceňovať

V jednom z diskusných vlákien sa minulý rok objavil znepokojený majiteľ bytu. Mal podozrenie, že jeho sused sa počas rekonštrukcie rozhodol odstraňovať nosné priečky a zasahovať do statiky domu bez povolenia.

Na to, čo v takýchto prípadoch robiť, sme sa rozhodli opýtať experta. Na otázky nám odpovedal realitný maklér Michal Lysý. Prezradil, že ak sa váš sused rozhodol vykonávať akékoľvek zásahy, ktoré by mohli ohroziť statiku domu bez povolenia, je dôležité situáciu nepodceňovať.

Renovácia bytu
Foto: Pexels

Ak máte ako vlastník podozrenie, že sused pri rekonštrukcii zasahuje do nosných konštrukcií alebo môže ohroziť statiku domu, mali by ste si najprv všetko zdokumentovať. Vytvorte dôkazové fotografie a videá, zaznamenajte si dátumy prác aj svedectvá. Potom sa písomne obráťte na príslušný stavebný úrad.

„Pri podozrení na zásah do nosných konštrukcií je veľmi dôležité aj odborné posúdenie statikom. Laik nemusí vedieť spoľahlivo vyhodnotiť riziko a odborné stanovisko môže byť dôležitým podkladom pre ďalšie konanie,“ upozorňuje Lysý.

Stavebný úrad by sa mal postarať o kontrolu susedovej nehnuteľnosti a zistiť, či sa v nej vykonávali nepovolené úpravy. Ak vyhodnotí, že práce sa vykonávať nemali, susedovi nariadi, aby nepovolený stav odstránil.

Kedy treba osloviť právnika?

Napriek tomu sa môže stať, že váš sused nariadenie jednoducho odignoruje a bude v prácach pokračovať. Presne to isté sa stalo mužovi, ktorý pôvodne žiadal o radu. Jeho sused mal pritom pochybiť viackrát. Okrem iného pracoval aj medzi 18:00 a 22:00, ako aj cez víkendy a sviatky počas celého dňa. Najväčším problémom zostali jeho zásahy do statiky.

Po odoslaní podnetu stavebnému úradu sa zistilo, že sused nemal ani ohlásenú stavbu, ani stavebné povolenie, ani súhlas stavebného úradu. Makléra sme sa preto ešte na záver opýtali, čo robiť, ak sa nám stane podobná vec a vidíme, že sused, ktorého rekonštrukcia môže ohroziť našu stavbu, odmieta splniť to, čo mu bolo nariadené.

Susedské vzťahy
Foto: Pexels

Lysý odkázal, že v takom prípade treba problém riešiť aj naďalej: „Ak už stavebný úrad nariadil odstránenie nepovoleného stavu a práce pokračujú, treba to úradu bezodkladne oznámiť a doložiť dôkazmi,“ informoval.

Dodáva, že ak vzniká konkrétna škoda alebo zásah do vašich vlastníckych práv, v takom prípade už podľa neho treba zvážiť, či všetko ostatné nechcete riešiť právnou cestou.

„Takéto problémy je lepšie riešiť včas, pretože môžu ovplyvniť bezpečnosť vlastníkov aj hodnotu a predajnosť nehnuteľnosti. Osobne si myslím, že pán postupuje veľmi správne pri ochrane svojho majetku. Určite by som v tejto situácii už riešil všetko s advokátom/právnikom a žiadal aj o náhradu vzniknutej škody,“ uzatvára.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žena vnikla do „dediny Shein“: Tvárila sa, že chce prácu a ukázala, čo natočila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac