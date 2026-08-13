Tarabove dni na ministerstve majú byť zrátané: SNS chce, aby skončil do polovice septembra

Minister Tomáš Taraba

Foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.

Predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade SR Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je podľa neho ale na predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).

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Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Michelko to vyhlásil vo štvrtok v televízii TA3. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel.

Dlhodobá téma

Michelko sa odvolal aj na slová štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia za SNS Petra Deďa. „Neviem si predstaviť, ako by premiér držal ministra, ktorý nemá podporu vysielajúcej strany. Samozrejme, že strana má nástroje a možnosti ako, takpovediac, si vydobyť rešpekt,“ uviedol Michelko s tým, že nebude konkretizovať aké, kým o nich nepovie koaličným partnerom. Uviedol tiež, že nerozumie, odkiaľ sa vo verejnom priestore objavujú informácie, že Taraba neodíde.

Podľa Michelka sú tri možnosti. Že Taraba odíde sám, že ho odvolá premiér alebo že mu Národná rada SR vysloví nedôveru. Štvrtou možnosťou podľa neho môže byť vypovedanie koaličnej zmluvy. Krajný termín, ktorý si Taraba, predseda SNS Andrej Danko a predseda vlády Robert Fico nastavili pri predchádzajúcich rokovaniach, teda koniec septembra, podľa Michelka naďalej platí.

Predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba
Foto: TASR/Pavel Neubauer

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Zora Jaurová (PS) v televízii uviedla, že Kuffa by nebol dobrou náhradou Tarabu. Podľa svojich slov sa čuduje SNS, že má ešte ambíciu nominovať ministra. „Možno by ste už nemuseli ďalšieho capa záhradníkom tam dať,“ vyhlásila.

Taraba na tlačovej konferencii vo štvrtok popoludní jasne neodpovedal na otázku, či skutočne odstúpi. „Ja som politik, ktorý má nejaký výkon. A sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesváry v koalícii. Ja sa nebudem zúčastňovať týchto debát,“ vyhlásil s tým, že eviduje „otieranie úst“ o jeho osobu. Minister zároveň vylúčil, že by odišiel do diplomacie. „Budem tu a budem presadzovať, aby bol na Slovensku rozvoj,“ vyhlásil s tým, že do diplomacie sa chodí na dôchodok.

Taraba, Danko a Fico sa v máji dohodli, že ak nedôjde k zmiereniu medzi ministrom životného prostredia a SNS, Taraba do konca septembra skončí vo funkcii. Dohoda vtedy ukončila otvorený spor medzi stranou a jej nominantom.

Jedna akceleračná zóna

Ministerstvo životného prostredia pritom dnes oznámilo, že vyradí z pôvodne ôsmich zón v dokumente Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval vo štvrtok za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.

Zmena má nastať v rámci strategického environmentálneho posudzovania (SEA), ktoré zabezpečuje MŽP a vydáva aj záverečné stanovisko. Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je Ministerstvo hospodárstva SR a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD) predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Medzi vybrané lokality v dokumente patrili Prietržka – Sobotište, Gbely – Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň – Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč – Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo – Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice – Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky) a Podhájska – Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zachovaná by mala byť pilotná zóna Východ (okres Michalovce).

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