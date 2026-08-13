Obyvatelia paneláka ani netušili, čo sa im skrýva na streche: Nezvaný hosť si tam spravil „malý byt“

Foto: Facebook - Mestská polícia Ružomberok

Roland Brožkovič
Hliadka objavila v jednej zo strojovní na streche oblečenie a ďalšie osobné veci.

Spoločné priestory môžu byť veľkou slabinou každej bytovky, a to najmä v prípade, ak sa z nejakého dôvodu nezatvárajú alebo nie sú dobre zabezpečené vchodové dvere. To následne láka zlodejov či iných ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Presne takýto prípad prednedávnom riešili aj mestskí policajti v Ružomberku.

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Vo štvrtok 6. augusta 2026 večer zasahovala mestská polícia v Ružomberku v jednom z bytových domov na sídlisku Klačno. Dôvodom bol telefonát obyvateľa na linku 159, ktorý nahlásil poškodený vstup do strojovne výťahu. Upozornil na to profil Mestská polícia Ružomberok na sociálnej sieti.

Našli oblečenie aj osobné veci

Hliadka po príchode na miesto objavila v jednej zo strojovní na streche oblečenie a ďalšie osobné veci. Vďaka miestnej znalosti sa policajtom podarilo v priebehu niekoľkých minút vypátrať ich majiteľku. Ako sa ukázalo, žena si v priestoroch strojovne spravila doslova byt a zrejme sa tam pravidelne zdržiavala. Ženu následne poučili a vyzvali ju, aby si svoje veci vzala a na miesto sa už nevracala.

V súvislosti s týmto prípadom polícia apeluje na obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a nevpúšťali do vchodov cudzích ľudí. Tí sa často snažia dostať dovnútra pod rôznymi zámienkami, napríklad predstieraním doručovania pošty alebo roznášania letákov.

Muž rozobral bankomat

Ďalší bizarný prípad riešila aj polícia v Nových Zámkoch, kde 33-ročný muž rozobral pomocou skrutkovača bankomat. Krátko po incidente ho zadržali pracovníci SBS, ktorí privolali policajnú hliadku. Muž svoj skutok zdôvodnil tým, že si chcel z bankomatu vybrať zaseknutú platobnú kartu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

K poškodeniu bankomatu prišlo v nočných hodinách na Ulici M. R. Štefánika. Muž po rozobratí bankomatu z neho vybral rôzne bankomatové karty, ktoré si dal do ruksaku. Kazety s finančnou hotovosťou ostali neporušené. Muža následne obmedzili na osobnej slobode a predviedli na obvodné oddelenie z dôvodu vykonávania procesných úkonov. V danej veci začali trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.

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