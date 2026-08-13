Obľúbená postava opäť v Dunaji, k vašim službám? Fanúšikovia odhalili záhadný detail na zábere od herečky

Dunaj, k vašim službám sa v septembri vráti s novou, už 15. sériou a fanúšikovia už teraz pozorne sledujú každý náznak toho, čo ich v pokračovaní čaká. Tentoraz ich zaujal nenápadný detail na fotografii z maskérne, ktorú na sociálnej sieti zverejnila herečka Lesana Krausková.
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V pozadí záberu sa totiž objavila žena, v ktorej niektorí diváci spoznali Janu Pilzovú, predstaviteľku obľúbenej pani Márie. Hoci samotná fotografia nič oficiálne nepotvrdzuje, medzi fanúšikmi okamžite vyvolala dohady. Je možné, že Mária bude mať v novej sérii opäť dôležité miesto?
Diváci si všimli ženu v pozadí
Na prvý pohľad ide o obyčajnú fotografiu zo zákulisia seriálu. Herečka Lesana Krausková, predstaviteľka Aleny Valentovej v dobovom seriáli, na nej zachytila prostredie maskérne, v ktorej sa pripravovala na natáčanie. Pozornosť divákov však upútala žena sediaca v kresle v pozadí.
Jedna z fanúšičiek v súkromnej skupine na Facebooku zameranej na seriál zverejnila detail záhadnej postavy sediacej na stoličke. „Nie je toto pani Mária v maskérni?“ opýtala sa ostatných na sociálnej sieti. Mnohí v nej naozaj spoznali spomínanú Janu Pilzovú, ktorá v Dunaji, k vašim službám stvárňuje pani Máriu.
Záber okamžite začali rozoberať a premýšľať, či nejde o nenápadnú ukážku z nakrúcania nových epizód. „Vyzerá to tak,“ uviedla iná žena. „Samozrejme, že áno,“ myslí si ďalšia. Podľa jedného muža to herečka dokonca spravila schválne a odfotila sa tak, aby naznačila účinkovanie ďalšej postavy v Dunaji. „Už párkrát nejaký herec zdieľal niečo, z čoho sa dali predpokladať nejaké udalosti. Už si myslím, že to je účelové,“ vyjadril sa na Facebooku.
Ak je ich odhad správny, opäť sa potvrdí jedna vec. Mária totiž patrí k postavám, ktorých príbeh sa v seriáli už viackrát nečakane otočil. Samotná fotografia však zatiaľ nie je dôkazom, že Jana Pilzová nakrúca scény pre 15. sériu.
Mária už neraz všetkých poriadne prekvapila
Pani Mária už neraz divákov presvedčila, že v Dunaji, k vašim službám ešte nemusí byť všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá. Na konci 8. série nastúpila namiesto Anny Urbanovej do transportu. Jej osud vtedy vyzeral mimoriadne tragicky a mnohí diváci sa obávali, že obľúbená postava už príbeh neprežije. Tvorcovia však jej smrť nikdy definitívne nepotvrdili.
Neskôr sa ukázalo, že Mária prežila aj Osvienčim. Diváci ju opäť uvideli priamo v seriáli a dozvedeli sa aj to, ako sa jej podarilo koncentračný tábor prežiť. Jej návrat tak ukázal, že v seriáli sa rozhodne neoplatí robiť definitívne závery iba na základe toho, že postava zmizne z obrazovky.
Samé tragédie v deji
Seriál divákom prinášal jednu tragédiu za druhou. Najprv zomrel malý Oto a neskôr prišla o život aj Eva. Ich odchody medzi fanúšikmi silno zarezonovali a objavili sa aj reakcie, že negatívnych udalostí je v seriáli už priveľa. Tvorcovia však vysvetľovali, že Dunaj sa odohráva v období druhej svetovej vojny a príbehy jeho postáv preto prirodzene odrážajú aj tragické udalosti, ktoré ľudia v tom čase zažívali.
Práve preto bol Máriin osud pre mnohých divákov príjemným prekvapením. Po všetkých obavách sa ukázalo, že jedna z milovaných postáv predsa len prežila. A tvorcovia jej návratom zároveň pripomenuli, že v Dunaji nemusí byť osud postavy vždy taký jednoznačný, ako sa zdá.
Nečakaný návrat v seriáli
Na pokračovanie nebude treba čakať dlho. Pätnásta séria Dunaja, k vašim službám sa na obrazovky vráti 1. septembra. Finále 14. série pritom skončilo poriadne veľkým cliffhangerom. Po rokoch sa nečakane objavil Leopold Kučera v podaní Tomáša Maštalíra, čo okamžite vyvolalo množstvo otázok. Diváci sa môžu tešiť tiež na hereckú posilu v podaní Lukáša Latináka, ktorý stvárni generálplukovníka Červenej armády Olega Olegoviča Michajlova.
Práve nečakaný návrat Leopolda môže byť pre fanúšikov ďalším dôvodom, prečo si tak všímajú zábery zo zákulisia. Po tom, čo sa do seriálu vrátili postavy považované za dávno uzavretú kapitolu, začínajú byť podozrivé aj tie najmenšie detaily.
Bude mať Mária v pokračovaní väčší priestor?
Ak je žena sediaca v pozadí skutočne Jana Pilzová, môže ísť o obyčajný záber zo zákulisia, ale rovnako môže fanúšikom naznačovať, že Mária sa v nových epizódach opäť objaví. Po tom, čo si už prešla transportom aj Osvienčimom a následne sa vrátila k svojim blízkym, by pritom nebolo prekvapením, keby tvorcovia jej príbeh ešte ďalej rozvíjali. Zatiaľ však zostáva priestor len na špekulácie.
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