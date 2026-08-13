Deň sa zrazu zmenil na noc, živočíchy sa správali zvláštne: Takto vyzeralo úplne zatmenie Slnka

Pohľad na zatmenie Slnka

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Išlo o prvé úplné zatmenie viditeľné z pevninskej Európy od roku 2006.

Celá Európa včera žila zatmením Slnka a v niektorých častiach kontinentu mohli ľudia dokonca vidieť úplné prekrytie našej najbližšej hviezdy Mesiacom. Išlo o udalosť, na ktorú budú ľudia spomínať do konca života.

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Deň sa v stredu na niekoľko minút zmenil na noc, keď Španielsko zasiahlo prvé úplné zatmenie Slnka po viac ako storočí. Nezvyčajný prírodný úkaz prilákal tisíce ľudí, ktorí pozorovali tmavý mesačný disk zakrývajúci Slnko a jeho žiariacu korónu. „Je to pohľad, o ktorom sa mi ani nesnívalo, že ho niekedy uvidím,“ povedala 56-ročná Isabel Troyanová, ktorá zatmenie sledovala so synom v prímorskom meste Tarragona. „Naskočila mi husia koža.“

Prvé po 20 rokoch

Podobné emócie opísal aj 30-ročný výskumník v oblasti nanovedy Alejandro Cuesta. „Bolo to neuveriteľné. Takmer som sa rozplakal. Mal som zimomriavky po celom tele. Bolo to to najkrajšie, čo som v živote videl.“

Pohľad na zatmenie Slnka
Foto: SITA/AP

Úplné zatmenie sa začalo v odľahlej arktickej oblasti severného Ruska, odkiaľ sa tieň Mesiaca presunul cez časti Grónska a Islandu. Následne prekročil Atlantický oceán a diagonálne prešiel severným Španielskom až k Baleárskym ostrovom. Išlo o prvé úplné zatmenie viditeľné z pevninskej Európy od roku 2006. Reykjavík zažil tento jav prvýkrát od roku 1433 a ďalší nastane až v roku 2196.

V Španielsku sa ľudia zhromaždili na plážach, námestiach aj vyhliadkach, mnohí vybavení špeciálnymi ochrannými okuliarmi, po ktorých bol veľký dopyt. Čiastočné zatmenie bolo viditeľné vo väčšine Európy, ale aj v Kanade, na severe Spojených štátov a v severozápadnej Afrike. Na vrchole Pic du Midi vo francúzskych Pyrenejach sa oblaky rozostúpili len niekoľko minút pred začiatkom úkazu, čo umožnilo návštevníkom sledovať zatmenie. Veľký záujem vyvolalo aj v Londýne, Paríži a ďalších európskych mestách.

Úplné zatmenie Slnka vzniká, keď sa Mesiac dostane presne medzi Zem a Slnko. Na niekoľko minút spôsobí nezvyčajné šero, pokles teploty, zmenu tieňov a niektoré živočíchy sa správajú, akoby nastala noc. Samotná fáza úplného zatmenia trvá iba niekoľko minút. Tieň Mesiaca sa pritom po zemskom povrchu pohybuje rýchlosťou približne 3 430 kilometrov za hodinu. Čiastočné zatmenie pred a po úplnej fáze trvalo približne hodinu a 45 minút.

Úkaz naživo vysielali americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) aj Európska vesmírna agentúra (ESA). Vedcom poskytol vzácnu príležitosť skúmať slnečnú korónu, slnečný vietor a magnetické pole našej hviezdy. Na Islande panovali obavy, že pozorovanie pokazí nepriaznivé počasie, no desaťtisíce domácich aj turistov sa napokon dočkali jasnej oblohy.

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Španielske úrady odhadovali, že zatmenie priláka približne 450-tisíc zahraničných návštevníkov a prinesie ekonomike približne 347 miliónov eur. Na bezpečnosť dohliadalo takmer 25-tisíc policajtov. Ďalšie úplné zatmenie Slnka bude možné pozorovať v auguste 2027 nad južným Španielskom a severnou Afrikou. V roku 2028 zas Pyrenejský polostrov zažije prstencové zatmenie, pri ktorom Mesiac úplne nezakryje slnečný disk a na oblohe vznikne takzvaný „ohnivý kruh“.

Takmer úplné zatmenie na Slovensku

Hoci aj na Slovensku bolo včera čiastočné zatmenie, takmer úplné sme naposledy zažili v roku 1999. 11. augusta 1999 sa odohralo ikonické úplné zatmenie Slnka, ktorého pás totality prechádzal cez Nemecko, Rakúsko či Maďarsko. Slovensku sa vyhol, avšak iba veľmi tesne, a tak Slováci pozorovali zatmenie Slnka také výrazné, aké sa odvtedy nezopakovalo.

Zatmenie Slnka, ktoré sa odohralo v roku 1999 bolo veľkou udalosťou pre mnohých ľudí, ktorí naň spomínajú dodnes. „O úplnom zatmení Slnka sa hovorilo niekoľko týždňov dopredu. Aj keď u nás nebolo úplné, no naši známi kvôli tomu cestovali na Balaton,“ zaspomínal si šéfredaktor interezu Matej Mensatoris, ktorý mal vtedy 12 rokov.

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