Legendárny český výrobca sa dostal do problémov. Kedysi zarábal milióny, dnes prepúšťa desiatky ľudí

Legendárny český výrobca klavírov Petrof sa dostal do náročného obdobia. Predaje jeho tradičných akustických nástrojov klesajú, firma prehlbuje stratu a v rámci reštrukturalizácie ruší desiatky pracovných miest. Problém pritom nesúvisí iba s rastúcimi nákladmi. Mení sa celý trh s klavírmi.
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Spoločnosť Petrof z Hradca Králové patrí medzi najznámejších českých výrobcov hudobných nástrojov. Jej história siaha viac ako 160 rokov do minulosti a jej nástroje používalo veľké množstvo svetových hviezd. Z novšej generácie je to napríklad Billie Eilish.
V posledných dvoch rokoch však firma čelí výraznému poklesu dopytu. Podľa hospodárskych výsledkov za minulý rok dosiahla tržby približne 163 miliónov českých korún (približne 6,73 milióna eur), čo predstavuje medziročný pokles o štvrtinu. Zároveň vytvorila prevádzkovú stratu 54 miliónov korún (približne 2,23 milióna eur). Strata sa tak ďalej prehĺbila. Informoval o tom portál E15.
Problémové roky
Situácia sa výrazne zhoršila už v roku 2024. Petrof vtedy skončil v strate 44,2 milióna českých korún, zatiaľ čo rok predtým ešte zarobil 19,6 milióna. Tržby sa medziročne prepadli z 202 na 161 miliónov korún, čo bol pre firmu najhorší výsledok od roku 2009. Ešte výraznejšie klesol export. Jeho hodnota sa znížila o 31 percent na 98 miliónov korún. Firma v tom roku zároveň znížila počet zamestnancov o 19 percent na 130 ľudí.
Za problémami Petrofu nie sú iba drahšie energie, drevo a ďalšie vstupy. Oveľa zásadnejšia je zmena správania zákazníkov. Tradičné akustické klavíry dnes súťažia s digitálnymi nástrojmi, ktoré sú lacnejšie, skladnejšie a ponúkajú množstvo funkcií. Zákazníci navyše čoraz častejšie siahajú po použitých klavíroch.
Tento trend je viditeľný najmä na americkom trhu. Kým v minulosti sa tam ročne predávalo približne 30 000 nových akustických klavírov, pred dvoma rokmi ich bolo menej ako 18 000. Digitálnych klavírov sa pritom v rovnakom období predalo viac ako 188 000.
Pomohla pandémia
Počas pandémie firma dokonca dosiahla veľmi dobré výsledky. V rokoch 2020 a 2021 zarobila dohromady viac ako 53 miliónov českých korún. Tržby vtedy dosiahli približne 280 a 333 miliónov korún. Aj vďaka tomu mal Petrof ešte minulý rok na účtoch nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov vo výške približne 207 miliónov korún. Posledné dva roky však ukázali, že nejde iba o krátkodobý výkyv.
Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 100 stálych pracovníkov. Ešte pred dvoma rokmi ich mala približne o polovicu viac. V roku 2021 dokonca počet zamestnancov presahoval 200. Výrobu firma sústreďuje do menších priestorov a optimalizuje počet pracovných miest.
Cieľom je znížiť náklady a zároveň si zachovať know-how potrebné na výrobu prémiových nástrojov. Podľa vedenia spoločnosti nejde o krátkodobú krízu, ale o zmenu trhu, ktorá môže mať dlhodobejší charakter.
Výroba v Európe je čoraz drahšia
Firma čelí aj problému, ktorý výrazne zvyšuje tlak na tradičnú európsku výrobu. Podľa vedenia v Česku výrazne vzrástli náklady na pracovnú silu, energie aj materiály. Zároveň je pre európskeho výrobcu čoraz ťažšie konkurovať ázijským producentom cenou.
Firma preto časť najlacnejších modelov presunula do Indonézie. Výrobu tam zabezpečuje externý partner, pričom Petrof mu poskytuje svoju dokumentáciu, výkresy a dizajn. Náklady na výrobu majú byť v Indonézii najmenej o polovicu nižšie ako v Česku. Prémiovejšie modely však naďalej zostávajú v Hradci Králové. Podobnú stratégiu využíva väčšina firiem orientujúcich sa na hudobné nástroje.
Nejde pritom o úplný odchod výroby z Česka. Petrof chce v Hradci naďalej vyrábať svoje najvyššie modelové rady, zatiaľ čo lacnejšie nástroje majú vďaka výrobe v Indonézii osloviť aj zákazníkov na nových ázijských trhoch.
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