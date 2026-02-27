Do Gdanska z Popradu cez leto nepoletíte: Prerušia spojenie, Poľsko nemá taký záujem s nami spolupracovať

Letecké spojenie spoločnosti Wizzair medzi Gdanskom a Popradom bude podľa neoficiálnych informácií napriek vysokej obsadenosti pozastavené počas letných mesiacov a obnoví sa až v septembri.
Informáciu v piatok na sieti Facebook priniesol poľský odborník na dopravu Jakub Loginow s odvolaním sa na zdroj zo Slovenska, ktorý sa podieľal na rokovaniach o zavedení linky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR. Spojenie vzniklo aj vďaka finančnej podpore slovenských samospráv a turistických organizácií.
Kritika modelu nízkonákladových spoločností
Model fungovania nízkonákladových leteckých spoločností je podľa Loginowa založený aj na nepriamych dotáciách formou podpory regionálnej propagácie, čo je predmetom kritiky zo strany časti odborníkov na železničnú dopravu. Slovenská strana podľa dostupných informácií očakávala užšiu spoluprácu s Pomoranským vojvodstvom, no záujem z poľskej strany je údajne obmedzený.
Loginow poukázal na význam spolupráce Pomoranska s Prešovským krajom a mestami ako Poprad, Vysoké Tatry, Košice, či Prešov a to nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj pri výmene skúseností. Podľa neho sú pre rozvoj vzťahov kľúčové stabilné dopravné spojenia. Dlhodobým cieľom by mala byť najmä železničná doprava, no v súčasnosti by prioritou malo zostať zachovanie celoročnej leteckej linky medzi Popradom a Gdanskom.
Prvý let sa mal uskutočniť v decembri
Z Letiska Poprad-Tatry bude od 25. decembra premávať priama letecká linka do poľského Gdanska. Nové spojenie má potenciál prilákať poľských turistov na zimnú dovolenku vo Vysokých Tatrách a na Liptove. Otvorenie novej linky avizovala letecká spoločnosť Wizz Air na tlačovej konferencii v Gdansku.
„Linka bude do Popradu z Gdanska premávať dvakrát týždenne – vo štvrtok a v nedeľu. Prvý let do Tatier nás čaká na Vianoce, a to 25. decembra 2025,“ uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.
