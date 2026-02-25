Malo ísť o pýchu Bratislavy, napokon je ale všetko inak: Mesto situácia s autobusovou stanicou mrzí

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Časť plochy, dovtedy využívanej dopravcami, má byť využitá ako obchodné priestory.

Hlavné mesto mrzí vzniknutá situácia, pri ktorej sa časť Autobusovej stanice (AS) Nivy v Bratislave mení na iné využitie. Prihováralo by sa za jej plnohodnotné využívanie zo strany poskytovateľa prepravy. Právomoc ovplyvniť jej využívanie či možnosť prikázať jej majiteľovi držať jej pôvodný rozsah však nemá. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„Presunutie autobusovej stanice do krytej haly je riešením, ktoré nemajú mnohé mestá. Určite predstavuje zásadné zlepšenie oproti stavu spred roku 2021. Samozrejme, boli by sme radi, ak by tento štandard zostal zachovaný,“ skonštatoval Bubla. Téme sme sa venovali aj v našom staršom článku.

Finančné výpadky

Podľa informácií magistrátu má majiteľ autobusovej stanice finančné výpadky z dôvodu zmeny poskytovateľa regionálnej autobusovej dopravy, a to ho viedlo aj k úprave a inému využitiu časti priestorov. Spoločnosť Slovak Lines, ktorá je prevádzkovateľom stanice, zároveň podľa neho deklarovala, že prevádzka medzimestskej dopravy nebude ohrozená a potreba pre regionálneho autobusového dopravcu bude zabezpečená.

„Podľa informácií, ktorými disponuje hlavné mesto, nie je potrebné odkláňať autobusy mimo stanice, pretože jej kapacita postačuje aj po stavebných úpravách,“ odpovedal Bubla na otázku, ako hodnotí situáciu v súvislosti s avizovaným znižovaním počtu prímestských autobusov od 9. marca. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pritom úpravu grafikonu odôvodňuje zníženou kapacitou a zhoršenými prevádzkovými podmienkami na autobusovej stanici.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

V súvislosti s avizovaným presmerovaním časti spojov na exteriérové zastávky na Pažítkovej a Prievozskej ulici magistrát podotkol, že nemá ísť ani tak o presmerovanie, ako o skrátenie daných liniek. Obsluha oblasti business centier na Prievozskej ulici však zostane čiastočne zachovaná, bez potreby ďalšieho prestupu. Hlavné mesto zároveň predpokladá, že časť cestujúcich využije následne aj linky MHD. Nepredpokladá však, že by zmena mala mať dosah na dopravnú situáciu či kvalitu ovzdušia.

Nový režim pre Nivy

Na otázku, či sa neobáva prípadných komplikácií pre MHD, aj v kontexte čiastočného blokovania niektorých spojov MHD inými dopravcami pod Mostom SNP, poznamenal, že možný vplyv regionálnej autobusovej dopravy na bežnú prevádzku MHD sa zohľadňuje a vyhodnocuje pri každej žiadosti dopravcu o schválenie výstupu/nástupu na zastávkach MHD. „Ak by výrazne obmedzila MHD, tak súhlas hlavného mesta nie je vydaný,“ ubezpečil Bubla s tým, že situáciu budú monitorovať.

AS Nivy funguje od vlaňajšieho septembra v novom režime. Časť plochy, dovtedy využívanej dopravcami, má byť využitá ako obchodné priestory. Dôvodom prestavby je klesajúce využívanie stanice spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Znížil sa počet výstupíšť a nástupíšť, skrátil sa čas na pristavenie autobusov a takisto sa znížil počet parkovacích miest.

Prevádzkovateľ stanice si aktuálny diskomfort cestujúcich spôsobený prestavbou uvedomuje, hovorí však, že po skončení prác by sa mali podmienky oproti aktuálnej situácii zlepšiť a odstránením stavebnej steny sa priestor zväčší. BSK sa už v minulosti vyjadril, že zmeny vníma ako jednostranné rozhodnutie majiteľa stanice, keďže akékoľvek zmeny mali byť koordinované s dopravcami a nemali by negatívne ovplyvňovať poskytovanie verejnej dopravy. Zmenšenie plochy stanice kritizovala aj spoločnosť Arriva.

