Dni bez spánku a studené jedlo v aute: Nela Pocisková ukázala realitu, ktorú jej fanúšikovia bežne nevidia

Byť pracujúcou mamou znamená zvládať viacero rolí naraz, často bez prestávky a bez viditeľného uznania. Najmä vtedy, keď výsledky práce nevznikajú priamo na javisku, ale v zákulisí každodenného života.
Speváčka, herečka a tanečníčka Nela Pocisková patrí k ľuďom, ktorých pracovný aj osobný život je dlhodobo mimoriadne intenzívny. Uplynulá jeseň bola pre ňu výrazne nabitá – fanúšikom predstavila nový, osobný song venovaný rodine, objavila sa v seriáli Dunaj, k vašim službám a najnovšie sa opäť vracia aj na tanečný parket, keď zamieri do populárnej šou Let’s Dance.
Popri všetkých profesionálnych aktivitách otvorila aj tému každodennej reality pracujúcej mamy. Vo svojom instagramovom príbehu sa rozpísala, ako vyzerá jeden z jej úplne bežných dní. V slovách priblížila realitu života medzi cestovaním, materstvom a pracovnými povinnosťami, ktoré sa často odohrávajú mimo dohľadu verejnosti.
Ráno v pohybe bez prestávky
„Ráno návrat z Prahy, ísť pre psa vyvenčiť ju, vziať si obed, utekať pre dcéru, odniesť na tréning kde chcela, aby som ju videla,“ začína Nela opis dňa, ktorý sa rozbieha okamžite a bez priestoru na oddych. Jedna povinnosť plynule prechádza do druhej a čas sa mení na presne naplánovaný harmonogram, v ktorom nie je miesto na zastavenie.
„V aute zjesť studené jedlo, kúpiť pečivo na ráno,“ pokračuje speváčka v úprimnom opise reality, v ktorej sa jedlo stáva len nutnosťou medzi presunmi, nie chvíľou oddychu, a každá minúta má presne určené miesto.
