V Ranči jej postava zomrela, no Nela Pocisková nezaháľa. Mieri do Dunaja, k vašim službám, zahrá si túto postavu

Hoci diváci po finále dúfali, že v Ranči prežije, nedočkali sa. Postavu Nely udupali kone a hoci patrila k hlavným postavám, skončila v prvej sérii. Tragédiu jej smrti budú riešiť v tej druhej a, ako ukázali prvé ukážky, najviac poznačila Vlada, ktorý má problém pohnúť sa v živote vpred. Čo sa však týka herečky, ktorá ju stvárňovala, tá už má nový projekt.
Nela Pocisková mieri do Dunaja, k vašim službám. Dnes ráno túto správu oznámila televízia Markíza na svojom webe. Doteraz odhalili len mená menších postáv, ktoré budú skôr vedľajšími postavami, no dnes už diváci vedia, že do deja vstúpia aj dve dôležité postavy, ktoré ho rozvíria.
Nové postavy, ktoré nečakali
Nela Pocisková v seriáli stvárni Adelu, pričom prvýkrát ju vidia diváci už v ukážke v scéne, kde sedí v kabarete s Antonom Holubcom. Zdá sa tak, že si partneri v skutočnom živote budú blízki aj v seriáli, čo naznačuje, že Nelina Adela nebude práve kladnou postavou. V rovnakom prostredí navyše vidíme aj druhú novú ženskú postavu.
Nela v rozhovore priznala, že do Dunaja, k vašim službám už v minulosti ponuku dostala, no v tom čase mala plné ruky práce s iným seriálom. Teraz však neváhala prijať a teší sa, keďže postava Adely je niečo iné, než na čo je zvyknutá. „Je to konečne niečo iné. Je to taká nová výzva. Je to charakterová postava, ktorá nemá úplne najlepší charakter,“ priznala.
Adrianu Novakov, ďalšiu hereckú posilu Dunaja, zas diváci spoznali v Sľube, kde stvárňuje detskú lekárku Danu Hanzelovú. Tá sa snažila rozbiť vzťah iného doktora a dokonca prezradila jeho synovi, že je adoptovaný. Už v Sľube tak dokázala, že dokáže perfektne zahrať zápornú postavu, ktorá robí peklo zo života iným postavám, a to dokonca s úsmevom na tvári.
