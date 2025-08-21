V Ranči jej postava zomrela, no Nela Pocisková nezaháľa. Mieri do Dunaja, k vašim službám, zahrá si túto postavu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Zatiaľ čo vo Vine a Ranči bola kladnou postavou, zdá sa, že teraz dostala príležitosť ukázať temnejšiu stránku.

Hoci diváci po finále dúfali, že v Ranči prežije, nedočkali sa. Postavu Nely udupali kone a hoci patrila k hlavným postavám, skončila v prvej sérii. Tragédiu jej smrti budú riešiť v tej druhej a, ako ukázali prvé ukážky, najviac poznačila Vlada, ktorý má problém pohnúť sa v živote vpred. Čo sa však týka herečky, ktorá ju stvárňovala, tá už má nový projekt.

Nela Pocisková mieri do Dunaja, k vašim službám. Dnes ráno túto správu oznámila televízia Markíza na svojom webe. Doteraz odhalili len mená menších postáv, ktoré budú skôr vedľajšími postavami, no dnes už diváci vedia, že do deja vstúpia aj dve dôležité postavy, ktoré ho rozvíria.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Walter Klaus vie, kto strieľal a je pripravený pomstiť sa. Najnovšie zábery Dunaja prezrádzajú nečakané zvraty
2.
Nebola to jej šálka kávy. Nečakané priznanie Kristíny Svarinskej o účinkovaní v Dunaji, k vašim službám mnohých zaskočí
3.
Požiadavky divákov Dunaja, k vašim službám sa konečne naplnili. Už viac nebudú mať dôvod sťažovať sa
Zobraziť všetky články (219)

Nové postavy, ktoré nečakali

Nela Pocisková v seriáli stvárni Adelu, pričom prvýkrát ju vidia diváci už v ukážke v scéne, kde sedí v kabarete s Antonom Holubcom. Zdá sa tak, že si partneri v skutočnom živote budú blízki aj v seriáli, čo naznačuje, že Nelina Adela nebude práve kladnou postavou. V rovnakom prostredí navyše vidíme aj druhú novú ženskú postavu.

Nela v rozhovore priznala, že do Dunaja, k vašim službám už v minulosti ponuku dostala, no v tom čase mala plné ruky práce s iným seriálom. Teraz však neváhala prijať a teší sa, keďže postava Adely je niečo iné, než na čo je zvyknutá. „Je to konečne niečo iné. Je to taká nová výzva. Je to charakterová postava, ktorá nemá úplne najlepší charakter,“ priznala.

Adrianu Novakov, ďalšiu hereckú posilu Dunaja, zas diváci spoznali v Sľube, kde stvárňuje detskú lekárku Danu Hanzelovú. Tá sa snažila rozbiť vzťah iného doktora a dokonca prezradila jeho synovi, že je adoptovaný. Už v Sľube tak dokázala, že dokáže perfektne zahrať zápornú postavu, ktorá robí peklo zo života iným postavám, a to dokonca s úsmevom na tvári.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Premena neuspela. Diváci Sľubu nielenže skritizovali jednu z postáv, ale spravili to ešte pred začiatkom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac