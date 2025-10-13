Nela Pocisková prichádza so skladbou, akú vždy chcela robiť. Jej nový song je zatiaľ ten najosobnejší, aký kedy napísala

Foto: Instagram (pociskova.nela)

Frederika Lyžičiar
Prichádza s piesňou, ktorá odhaľuje jej najúprimnejšiu stránku.

Speváčka a herečka Nela Pocisková prekvapila fanúšikov krátkou ukážkou zo svojej novej tvorby, ktorá podľa jej slov predstavuje doteraz najosobnejšiu skladbu jej kariéry.

Emotívny projekt má byť začiatkom obdobia, v ktorom sa naplno sústredí na hudbu vychádzajúcu z jej vnútra. Na svojom Instagrame zverejnila kúsok z pripravovaného videoklipu k piesni VŠETKO MÁM a opísala ju ako najosobnejšiu, akú doposiaľ vydala. Fanúšikovia sa na jej novinku veľmi tešia a už teraz sú z nej unesení.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Nová kapitola v hudbe

Nela v príspevku naznačila, že nová pieseň predstavuje zmenu v jej umeleckom smerovaní. Po období, v ktorom sa venovala rôznym projektom, sa rozhodla zamerať na hudbu, ktorá ju napĺňa a odráža jej skutočné emócie. Spoluprácu s producentom Maxxom Miklošom vníma ako začiatok novej cesty, na ktorej môže tvoriť presne podľa seba.

„Tento song je jednoznačne zatiaľ najosobnejší, aký som doposiaľ dala von,“ napísala speváčka a dodala: „Veľmi sa teším na tento výsledok, tuším, že už teraz som dojatá.“ Už z krátkej ukážky je cítiť, že pôjde o mimoriadne osobnú pieseň.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela


Vo videoklipe sa objavuje aj herec Filip Tůma, Nelin životný partner, spolu s ich deťmi – synom Hektorom a dcérou Liankou. Ich prítomnosť v klipe dodáva skladbe ešte silnejšiu emóciu a teplo domova, ktoré presne vystihuje atmosféru celej piesne.

Zároveň naznačila, že pôjde o prvý krok k hudbe, ktorú chcela robiť už dlhšie. „Postupne začne vychádzať moja nová hudba, akú som vždy chcela robiť z dielne @maxx_miklos a ja viem, že toto je to, čo ma skutočne najviac napĺňa,“ priznala s nadšením.

Spolupráca, ktorá funguje

