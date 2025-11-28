Dnes by bol vlak rýchlejší: Ľudia čakali na let do Bratislavy celé hodiny, na letisku boli od skorého rána. Kritizovali aj cenu

Nová letecká linka medzi Košicami a Bratislavou zažíva už v prvých dňoch výrazné komplikácie. Ranný let, ktorý mal z Košíc odletieť o 8.05, bol podľa zverejnených informácií posunutý až na 11.00.
Správy o tom zverejnili stránky Letenky za babku a Zomri, ktoré pridali fotografie odletovej tabule aj správy od cestujúcich.
Meškanie o tri hodiny potvrdili priamo ľudia na letisku
Zomri zverejnilo správu od cestujúceho, ktorý situáciu z dnešného rána opísal takto: „Aktuálne lietadlo, ktoré malo odletieť z Košíc o 8.05, má meškanie a letieť sa bude s trojhodinovým meškaním o jedenástej. Ľudia sú od 6.30 na letisku.“ Fotografia tabule zachytáva odlet linky W67002 s upraveným časom 11.00 namiesto pôvodného 8.05.
V ďalšej správe, ktorú Zomri publikovalo, cestujúci kritizoval cenu letu. „Lístok za 130 eur, lebo pokiaľ máte príručný kufrík na kolieskach, už ste VIP kategória aj s VIP cenou.“
Problémy hlásili aj pri lete do Zürichu
Cestujúci upozornili na to, že nešlo o jediný ranný problém na letisku. „Do Zurichu tiež mešká, lebo ešte neprišlo.“ Podľa reakcií ľudí na sociálnych sieťach tak meškanie zasiahlo viacero letov odchádzajúcich v podobnom čase.
Meškanie si všimli aj Letenky za babku. „Let na novej linke medzi Bratislavou a Košicami má práve trojhodinové meškanie z Košíc.“
Let sme si vyskúšali aj my a zaujímalo nás, ako nové spojenie vyzerá priamo z pozície pasažiera.
