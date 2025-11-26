Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Foto: interez.sk, Michaela Olexová

Michaela Olexová
Ako prebiehal let z Košíc do Bratislavy? Bez problémov to nebolo.

Keď minister dopravy Jozef Ráž 21. novembra 2025 na sociálnej sieti oznámil, že absolvoval prvý oficiálny let z Košíc do Bratislavy, komentáre sa okamžite zaplnili nadšenými, ale aj kritickými reakciami. Mierili hlavne na ceny batožiny. „Keďže ich (lety) dotujeme z našich daní, mohli by aspoň tú 10-kilovú palubnú batožinu dať do ceny,“ píše jeden zo Slovákov. Ďalší prikyvuje: „Presne tak. Extrém, koľko si za ňu pýtajú.“

Minister sa pritom pochválil, že lietadlo bolo „takmer plné“. Komentujúci však rýchlo kontroval: „Jasné, že bolo plné, keď to vlakom trvá X hodín a nevieš, či to prežiješ.“ Iný si neodpustil poznámku: „A diaľnica cez Sobrance kedy?”

Reakcie ukázali, že Slovákov nedráždi novinka samotná. Dráždi ich roky zanedbávaná zvyšná dopravná infraštruktúra. Súzvuk správ o nedávnych vážnych vlakových nehodách a o novom leteckom spoji, ktorý má Slovákom priniesť niečo dobré, možno nazvať jednoducho ako veľmi netradičné, a v čomsi aj nešťastné načasovanie.

Foto: deň po zrážke vlakov pri Pezinku, 10. november, TASR – Michal Svítok/let Košice – Bratislava, interez.sk, Michaela Olexová

Premiér Robert Fico pri príležitosti znovuuvedenia letov vystupoval optimisticky. Spojenie Bratislava – Košice označil za „mimoriadne dôležité“ a tvrdil, že ak let trvá necelých 50 minút a ceny ostanú „povedzme do 70 eur“, tak nemá konkurenciu, pretože „za týchto podmienok cestovať autom naozaj nemá žiadny zmysel“, cituje TASR.

Nová linka pod záštitou spoločnosti Wizz Air má kapacitu 239 miest a lieta 9-krát týždenne. Napriek optimizmu predstaviteľov štátu však realita cestujúceho vyzerá inak.

A tak som sa – po všetkom humbuku a oficialitách – sama vybrala na let, aby som zistila, ako táto linka funguje v praxi.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • najnižšie a najvyššie ceny jednosmernej letenky;
  • ako prebiehal deň letu;
  • čo všetko som musela absolvovať na letisku a koľko času to zabralo;
  • čo sa dialo presne o 8:21 ráno;
  • prečo som sa v závere letu cítila klaustrofobicky;
  • či kúpu letenky odporúčam aj vám.

