V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča

V súvislosti s národnými parkmi na Slovensku sa už niekoľko rokov hovorí o takzvanej zonácii, teda prekreslení súčasných máp, s ktorými súvisí napríklad aj možná výstavba v chránených územiach. Ochranári zonáciu dlhodobo kritizujú a okrem iného hovoria, že v Tatrách ohrozuje vzácne doliny. Zonácia parkov by totiž mohla zmeniť stupne ochranného pásma v rôznych lokalitách, čo by malo nezvratné dosahy na životné prostredie.
Iniciatíva My sme les napríklad hovorí, že Bielovodská a Javorová dolina nebudú ako celok prísne chránené a bude v nich možná ťažba dreva. Rezort životného prostredia vraví o šírení klamstiev a hoaxov zo strany „pseudoaktivistov“. Cieľom zonácie podľa ministerstva je spraviť z TANAPU životaschopný národný park, ktorý bude postavený na udržateľnom financovaní.
Nový projekt v Jasnej
V súvislosti so zonáciou sa aktuálne spomína aj najnovší developerský zámer v okolí najväčšieho lyžiarskeho strediska Jasná. Jeho okolie sa za posledné roky zásadne zmenilo a zmenám zrejme ešte ani zďaleka nie je koniec. Severne od hotela Ostredok, pri časti lyžiarskeho strediska s názvom Biela púť, má na takmer dvojhektárovom pozemku (18 480 m²) vzniknúť masívny apartmánový komplex.
„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať v lokalite Jasná, zóna O1.B, O1.C, O1.D a O1.F apartmánové domy, apartmány, rekreačné chaty a rekreačné dvojchaty s príslušnou infraštruktúrou za účelom prechodného ubytovania,“ píše sa v projektovej dokumentácii.
„Navrhovanou činnosťou, najmä realizáciou terénnych úprav, dôjde trvalo k čiastočnej zmene reliéfu. Ovplyvnenie má len lokálny charakter, v rámci vymedzeného územia a neovplyvní tak reliéf územia Demänovskej doliny ako celku,“ uvádza zámer.
Dzúrik ho nefinancuje
Pozemok sa nachádza v treťom stupni ochrany a na väčšine jeho územia je les. Projekt je v súčasnosti predložený na posúdenie úradom na ochranu životného prostredia, kde ho predložila firma ISO Invest. Konateľom tejto firmy je Tibor Dzúrik, bývalý okresný predseda strany Smer-SD v Liptovskom Mikuláši.
Keď interez Tibora Dzúrika kontaktoval, poskytol len krátke a odmietavé stanovisko. „Všetko to je zmanipulované,“ reagoval Dzúrik na správy, ktoré o ňom píšu médiá. Následne nám do telefónu odmietol viac povedať a pozval nás na osobné stretnutie do Liptovského Mikuláša.
Pre Denník N však vyhlásil, že projekt nefinancuje on. „My tomu robíme iba inžinierske činnosti, no financovať to budú iní ľudia,“ povedal, no viac neprezradil. Táto jeho odpoveď vyvoláva množstvo otáznikov a my sme sa preto na tému opýtali odborníka na životné prostredie zo strany Demokrati, bývalého štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Michala Kiču.
„Celý tento zámer ide podľa mňa ruka v ruke s návrhom zonácie, teda zjednodušene povedané, akéhosi územného plánu pre Národný park Nízke Tatry,“ povedal Kiča. Pri súčasnej vláde sa podľa neho v aktuálnych návrhoch výrazne rozširujú zóny pre takzvaný rozvoj a kabinet vo veľkom napomáha developerským zámerom, ako je aj spomínaný apartmánový komplex.
