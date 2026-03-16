Diváci sú z nového filmu s hodnotením až 89 % nadšení. Tvrdia, že je lepší ako jeho knižná predloha

Záznam zo snímky Spomienky na neho, foto: Universal Pictures

Klaudia Oselská
Tip na film
Od autorky viacerých bestsellerov.

Udeľujú mu výborné hodnotenia. Označili ho za oddychovú romantiku. Príbeh je však veľmi emotívny. Možno si pri jeho pozeraní aj poplačete.

Dobrá správa pre všetkých milovníkov romantických filmov: Do slovenských kín dorazila nová romantická dráma s názvom Spomienky na neho (Reminders of Him).

Snímka vznikla podľa knižnej predlohy od spisovateľky Colleen Hoover, ktorá má na svojom konte aj úspešný bestseller Končí sa to nami (It Ends with Us), ktorý sa tiež dočkal svojej úspešnej filmovej verzie.

Túži po druhej šanci

Príbeh sleduje obyčajné mladé dievča menom Kenna, ktorá je bláznivo zamilovaná do svojho priateľa Scottyho. Kenna so Scottym čaká dieťa a verí, že je to ten pravý.

V jeden večer však majú autonehodu. Scotty zahynie, Kenna ide na sedem rokov do väzenia a ich bábätko vychovávajú Scottyho rodičia.

Keď Kenna vyjde z väzenia, túži sa zblížiť so svojou dcérou, Scottyho rodičia s tým však vôbec nesúhlasia, pretože jej nevedia odpustiť, že ich pripravila o jediného syna.

Dostane Kenna nakoniec druhú šancu?

Má výborné hodnotenie

Diváci sú nadšení. Na filmovom portáli ČSFD snímke udelili vysoké hodnotenie – až 78 %, na Rotten Tomatoes je to až 89 %.

Film označujú za oddychovú romantiku a dokonca tvrdia, že je ešte lepší ako kniha. Tešiť sa však môžete aj na obľúbenú herečku Lauren Graham, ktorá sa preslávila ako Lorelai v seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls).

