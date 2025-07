Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu, má hodnotenie až 78 %

Diváci tvrdia, že tento nový seriál doslova zhltnete. Hneď po svojej premiére sa stal najsledovanejším titulom a rozpútal vlnu nadšených reakcií. S každou epizódou narastá napätie a pribúdajú otázky, preto si ho nenechajte ujsť.

Minulý týždeň sa na Netflixe objavila seriálová novinka, ktorá sa okamžite stala hitom. Kriminálna miniséria Untamed sa vyšvihla na prvé miesto v sledovanosti vo viac ako 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Táto šesťdielna séria vás zavedie do ikonického Yosemitského národného parku, kde prestávajú platiť zákony civilizácie. Prípad brutálnej vraždy neznámej ženy privedie agenta Kylea Turnera do prostredia, kde sa človek nestretáva len s prírodou, ale najmä so sebou samým.

Príbeh, ktorý je prepojený s tajomnom divočiny, ale aj s osobnými démonmi hlavného hrdinu, vás zaručene udrží v napätí od prvej epizódy až po mrazivé finále. Každá epizóda totiž odkryje nový kus skladačky s čoraz znepokojivejšími odpoveďami.

Má výborné hodnotenia

Kým na Rotten Tomatoes seriálu svieti hodnotenie 78 %, tak na filmovom portáli ČSFD je to o čosi menej — 73 %. Navyše, pozitívne recenzie od divákov prevládajú.

„Toto malo všetko. Veľmi zaujímavé osudy postáv, napínavé a zamotané vyšetrovanie, a panoráma divokej prírody vám vyrazí dych,“ chváli jeden z komentujúcich.

„Skvelé krimi s výbornou atmosférou,“ pridáva sa ďalší.

„Dobrý scenár a prekvapivý koniec.“

„Tento seriál zhltnete,“ dodali ďalší diváci.