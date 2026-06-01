Pár dostal príkaz zbúrať dom na svojom pozemku za 1,2 milióna. Príbeh končí zle

Keď sa rozhodli začať na ňom stavať, požiadali najprv o stavebné povolenie. V žiadosti uviedli, že chcú vybudovať reprodukčnú kliniku pre kone, ktorej súčasťou mali byť recepcia, kancelárie, toalety aj laboratórium.
Elaine a Jeremy Zielinski však od pôvodného zámeru neskôr upustili. Dôvodom bol lockdown počas pandémie, ktorý mal zmariť ich podnikateľské plány. Namiesto kliniky sa preto rozhodli postaviť na pozemku rodinný dom. O tejto dvojici sme vás informovali ešte v máji 2025 a po roku sa k nej vraciame s novými informáciami.
„Už roky som sa pokojne nevyspal.“
Do výstavby následne investovali všetky svoje úspory. Tvrdia, že ich vysnívaný dom ich vyšiel približne na 1,2 milióna eur. Práve vtedy sa však dostali do sporu s okresnou radou v južnom grófstve Cambridgeshire. Podľa Jeremyho sa odvtedy ich život zmenil na nočnú moru.
„Už roky som sa poriadne nevyspal,“ priznal. Manželom totiž úrady nariadili, aby budovu zbúrali, pretože objekt, ktorý vznikol, nezodpovedá pôvodnému plánu. Elaine a Jeremy sa proti rozhodnutiu ohradili a obrátili sa na médiá. Tvrdili, že si vôbec neuvedomovali, že by mohli porušovať zákon.
Pomoc hľadali aj u stavebného inšpektora. Ten však dospel k záveru, že objekt bol od začiatku navrhnutý a postavený ako rodinný dom, nie ako reprodukčná klinika pre kone. Stanovisko okresnej rady podporil.
„Nikdy by sme nepokračovali vo výstavbe ani do nej neinvestovali všetky svoje úspory, keby sme neboli presvedčení, že konáme úplne legálne,“ uviedla 79-ročná Elaine. Dodala, že ak ich úrady prinútia dom zbúrať, pravdepodobne budú musieť bývať v karavane.
„Chceme tu naďalej žiť. Je to teplý a pohodlný domov. Milujeme ho a nedáva zmysel búrať ho. Ak nás vysťahujú, budeme sa musieť spoliehať na štátnu pomoc,“ povedala.
A, ako už zrejme tušíte, ich príbeh sa šťastne neskončil.
