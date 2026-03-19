Čech navštívil Luník IX: Zlom nastal v 90. rokoch, sídlisko sa veľmi zmenilo

Tvorca obsahu Radan Šprongl, ktorý vystupuje na kanáli NO-GO ZONE, navštívil sídlisko pred tromi rokmi. Jeho cieľom bolo zdokumentovať, akými zmenami prešlo za ostatné roky a poukázať na stále pretrvávajúce problémy v samostatnej mestskej časti. V čase natáčania malo na mieste žiť zhruba 6-tisíc obyvateľov so 100-percentným rómskym zastúpením, ak je reč o registrovaných obyvateľoch. Skutočné čísla budú ešte vyššie.
Počas samostatného pohybu po sídlisku sa tvorca stretával so skupinami detí a tínedžerov.
Zaznamenal pritom aj dlhodobo prítomný problém – užívanie toluénu, lacnej a ľahko dostupnej prchavej látky s mimoriadne agresívnym účinkom na organizmus.
Droga najbiednejších je stále prítomný problém
Hovorí sa mu „droga najbiednejších“ či podľa Ministerstva vnútra SR aj „droga hlúpych“. Prezývka pritom odkazuje predovšetkým na to, že má devastačné účinky na ľudský mozog.
Ako upozorňuje MV, toluén sa vdychuje a jeho účinky nastupujú rýchlo. Zasahuje predovšetkým centrálnu nervovú sústavu – spôsobuje výpadky pamäti, poruchy reči a vnímania, pričom pri opakovanom užívaní vedie k trvalému poškodeniu mozgu. V edukatívnych materiáloch sa uvádza, že pravidelné užívanie môže viesť k výraznému poklesu intelektu, úpadku osobnosti až k symptómom pripomínajúcim demenciu.
Práve jeho nízka cena a dostupnosť z neho robia látku rozšírenú v sociálne vylúčených komunitách. Kontakt s ňou prichádza často už v detskom veku, čo potvrdzujú aj zábery z miesta.
Ide pritom o jednu z najvážnejších hrozieb najmä pre neplnoletých – deti sa s látkou stretávajú v období, keď ešte nedokážu plne vyhodnotiť riziká, a zároveň často nemajú stabilné zázemie, ktoré by ich pred podobným správaním chránilo. Toluén je preto na Slovensku jedným z najviditeľnejších symptómov generačnej chudoby. Zásadne ovplyvňuje vývoj dieťaťa už od útleho veku, a ešte pred dosiahnutím dospelosti môže zanechať trvalé, nezvratné následky.
Nahlásiť chybu v článku