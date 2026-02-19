Desivý objav po zásahu hasičov: Hliadka zbadala hustý dym z poľa, v zhorenom vozidle ležalo telo človeka

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Nina Malovcová
SITA
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje bližšie okolnosti tragickej udalosti.

V okrese Zvolen zahynul človek v horiacom aute. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, policajná hliadka z Hriňovej spozorovala dnes popoludní čierny dym stúpajúci z poľa pri ceste II/526 neďaleko obce Korytárky.

Po príchode na miesto zistili, že ide o požiar motorového vozidla, ktoré bolo v tom čase už celé v plameňoch. Na miesto privolali hasičov, ktorí požiar zlikvidovali.

Foto: Facebook/Polícia SR – Banskobystrický kraj

Polícia začala trestné stíhanie

„Po uhasení zistili, že vo vozidle sa nachádza zhorené telo,“ uviedla polícia s tým, že totožnosť osoby aktuálne zisťujú. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje bližšie okolnosti tragickej udalosti.

