Darček, aký sa neodmieta. Walter si v Dunaji, k vašim službám poistí Helgu ďalším veľkým činom

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Najprv jej vrátil dcéru, teraz jej kúpil auto.

Raz si hore, raz si dole. Najlepšie to momentálne pozná najmä Helga, ktorú si po návrate domov Walter hýčka ako nikdy predtým. Po tom, ako jej priniesol domov stratenú dcéru, ktorej sa on predtým zbavil, keďže zistil, že nie je jeho, teraz si pre ňu pripravil ďalšie prekvapenie.

Už v dnešnej epizóde diváci uvidia, čo všetko je pre svoju Schatzi Walter Klaus ochotný zohnať. Nie je to tak dávno, čo jeho auto vybuchlo po nevydarenom atentáte a zdá sa, že o nové rodina Klausovcov nemá núdzu. Walter totiž kúpil také, ktoré bude už na prvý pohľad patriť jeho manželke, keďže má sýto ružovú farbu.

Auto, aké by ocenila aj herečka

Herečka, ktorá Helgu stvárňuje, bola z auta tiež nadšená. „Zdá sa, že Helge svitá na lepšie časy. Najprv sa jej vrátila Eliza, teraz dostala krásny darček. Ja nie som veľký autičkár, ale toto autíčko ma úplne dostalo, malinké, so sklápacou strechou v neuveriteľnej farbe, údajne pôvodnej. Ledva som sa v kožuchu do neho zmestila. Ak by počas natáčania nemrzlo, vozila by som sa v ňom od rána do večera,“ povedala Majeská pre Markízu.

Foto: TV Markíza

Majiteľ vozidla, Jakub Kranitz, pre Markízu povedal o tomto aute viac: „Vozidlo bolo nájdené v Českej republike, práve armáda SS ho nechala počas vojny a zamenila za nejaké iné funkčné vozidlo. Našlo sa v stodole, následne sa zrekonštruovalo a doviezlo na Slovensko. Rok výroby je 1938. Netradičná ružová farba je originál Mercedes farba, začala sa používať až v 50. rokoch. Predchádzajúci majiteľ si ho nechal zrenovovať pre svoju manželku na jej narodeniny.“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac