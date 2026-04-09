Darček, aký sa neodmieta. Walter si v Dunaji, k vašim službám poistí Helgu ďalším veľkým činom

Raz si hore, raz si dole. Najlepšie to momentálne pozná najmä Helga, ktorú si po návrate domov Walter hýčka ako nikdy predtým. Po tom, ako jej priniesol domov stratenú dcéru, ktorej sa on predtým zbavil, keďže zistil, že nie je jeho, teraz si pre ňu pripravil ďalšie prekvapenie.
Už v dnešnej epizóde diváci uvidia, čo všetko je pre svoju Schatzi Walter Klaus ochotný zohnať. Nie je to tak dávno, čo jeho auto vybuchlo po nevydarenom atentáte a zdá sa, že o nové rodina Klausovcov nemá núdzu. Walter totiž kúpil také, ktoré bude už na prvý pohľad patriť jeho manželke, keďže má sýto ružovú farbu.
Auto, aké by ocenila aj herečka
Herečka, ktorá Helgu stvárňuje, bola z auta tiež nadšená. „Zdá sa, že Helge svitá na lepšie časy. Najprv sa jej vrátila Eliza, teraz dostala krásny darček. Ja nie som veľký autičkár, ale toto autíčko ma úplne dostalo, malinké, so sklápacou strechou v neuveriteľnej farbe, údajne pôvodnej. Ledva som sa v kožuchu do neho zmestila. Ak by počas natáčania nemrzlo, vozila by som sa v ňom od rána do večera,“ povedala Majeská pre Markízu.
Majiteľ vozidla, Jakub Kranitz, pre Markízu povedal o tomto aute viac: „Vozidlo bolo nájdené v Českej republike, práve armáda SS ho nechala počas vojny a zamenila za nejaké iné funkčné vozidlo. Našlo sa v stodole, následne sa zrekonštruovalo a doviezlo na Slovensko. Rok výroby je 1938. Netradičná ružová farba je originál Mercedes farba, začala sa používať až v 50. rokoch. Predchádzajúci majiteľ si ho nechal zrenovovať pre svoju manželku na jej narodeniny.“
