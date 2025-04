Dara Rolins zvládla niečo veľké, na čo by si trúfal len málokto. Speváčka ukázala, koľko síl a odvahy v sebe skrýva

Pre iných tvrdý oriešok, pre ňu výzva, ktorú nakoniec zdolala. Známa hviezda sa vybrala na dovolenku, pričom zvolila krajinu, ktorá jej prirástla k srdcu. Už neraz sa o nej vyjadrovala na sociálnej sieti a priznala, že tam veľmi rada chodieva. Hoci Bali už dnes nie je výnimočná krajina, iné je to v prípade konkrétnych výletov, na ktoré sa dala speváčka so svojou dcérou. Podarilo sa jej totiž niečo, čo už možno považovať pomaly za nadľudský výkon. Zdá sa, že má v sebe dostatok odvahy a hlavne fyzických síl, bez ktorých by to zvládla len veľmi ťažko.

Legendárna popová diva Dara Rolins si odskočila od pracovných povinností na druhú stranu sveta, aby si oddýchla a prišla na iné myšlienky. Zatiaľ čo doma čelí závistlivým komentárom a nepríjemnej kritike, ktorá v prevažnej väčšine smeruje k jej vzhľadu, na Bali si užíva nielen samotnú krajinu, ale hlavne nezabudnuteľné chvíle so svojou dcérou Laurou. Nejde však o obyčajnú dovolenku, ktorú trávia len vylihovaním na pláži. Poňali to o niečo dobrodružnejšie a zažívajú zaujímavé okamihy.

Akoby zdolala veľký mrakodrap

O jeden výlet sa Dara podelila aj so svojimi fanúšikmi. Taký silný zážitok si nechcela nechať len pre seba, a tak sa priznala k tomu, čo má za sebou. „Tentokrát je naša dovolenka ešte pestrofarebnejšia. Striedame adresy, pláže, zážitky, lenivé dni sa menia na akčné. A v tom včerajšom sme vynechali aj spánok,“ napísala speváčka na Instagrame k sérii fotografií. Vybrali sa na netradičný výlet, ktorý by si zvolilo veľmi málo ľudí.

Aby sa človek dostal na tomto výlete do cieľa, uľahčila by mu to kondícia a fyzická sila. Tej má Dara očividne dostatok. „Výstup na sopku Ijen totiž začína už večer o 11 na trajekte z Bali na Jávu, aby sme ešte za tmy stihli modré plamene v jej kráteri a neskôr východ slnka nad tyrkysovým jazerom. Ijen je jedna zo 100 javanských sopiek, známa ťažbou síry (preto tie modré plamene),“ pokračovala a vzápätí doplnila, že to nebolo jednoduché.

„Dostať sa do jej útrob nás stálo veľa síl. Múdre hodinky spočítali 9 1/5 km strmej chôdze, 600 m prevýšenie. Predstavte si vyšľapať 196 poschodový mrakodrap. Burj Khalifa má poschodí 165. Bolo to nezabudnuteľné vo všetkých smeroch a súvislostiach. Zážitok, ktorý človeka zrazí späť na zem,“ pochválila sa Dara, ktorá v inom príspevku na sociálnej sieti vyjadrila lásku k Bali. „Každý máme miesto, kam sa radi vraciame, kde sa cítime tak trochu „doma“. Tam, kde vám váš pohľad a srdce vyšle ten uspokojivý signál, že ste na tom správnom mieste. Ja to mám a vždy som mala s Bali,“ priznala na Instagrame.