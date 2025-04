Dara Rolins vracia úder a opäť reaguje na kritiku. Zverejnila silný odkaz, po ktorom mnohí zmenia názor

Slávna speváčka je už odolná voči hejtom a kritike. Patrí medzi známe odobnosti, ktoré ľudia prepierajú vo veľkej miere, no bohužiaľ, väčšinou v negatívnom duchu. Umelkyňa si po dlhých rokoch z toho nič nerobí, ide si svojou cestou, hoci sa občas zvykne predsa len vyjadrovať aj ku kritickým reakciám na svojom Instagrame. Zakaždým sa obháji a dá najavo, že nemajú právo o nej hovoriť určité veci. Zdá sa, že jej nechýba sebavedomie a úcta k sebe samej, keďže vždy prekvapí hejterov svojimi výrokmi, ktorými im vytrie zrak. S ňou kritika len tak nezamáva.

Zvyčajne sa do nej ľudia pustia pre vzhľad, ktorý je v súvislosti s ňou často skloňovaný. Zvyknú ju osočovať, že to už preháňa s plastickými operáciami a zákrokmi, pre ktoré nevyzerá tak ako kedysi. Vraj je umelá a už sa na seba ani nepodobá. Dara Rolins sa však z toho len smeje. Sama totiž neraz priznala, že si ľahla pod nôž, na čom nevidí nič zlé.

A zatiaľ čo sa ostatní rozčuľujú a kritizujú ju ostrými slovami za to, ako vyzerá, ona sa nad tým príliš nepozastavuje a pokračuje v tom, čo uzná za vhodné. Dokonca sama vyšla s pravdou von, že absolvovala facelift, ktorý je podľa jej slov najfunkčnejším a najradikálnejším zákrokom.

Za čo ju kritizujú?

Tentokrát hejterom nevadí niečo, čo by súviselo s jej výzorom. Úplne iná vec im leží v žalúdku. Týka sa to jej neustáleho cestovania a premiestňovania sa. Neraz na sociálnej sieti spomenula, že bola v Saudskej Arábii za svojím snúbencom Pavlom Nedvědom, ktorý tam má pracovné povinnosti. Podľa Šarmu by mal dva roky pôsobiť ako manažér šiesteho futbalového klubu tabuľky saudskoarabskej ligy. Okrem toho je známe, že Dara miluje Bali, kam pravidelne chodieva.

Ťažko povedať, či ostatní závidia, a to je dôvodom, prečo speváčke venujú pozornosť a kritizujú ju za to, čo robí. V každom prípade Dara nezostala ticho. „Už párkrát som počula názor, či mám ešte potrebu jazdiť ako kočovník kade-tade… Presnejšie, že či som na tom tak zle, že sa musím hodiny „terigať“ do všakovakých dier na konci sveta. Nie som. A ani nemusím. Chcem,“ zareagovala speváčka na svojom Instagrame.

Neskončilo to len pri pár vetách, umelkyňa sa rozhovorila a vyjadrila tak narovinu svoj názor. „Lebo si predstavte, že aj tam žijú ľudia, ktorí sa chcú baviť a majú ma radi. Jasné, že časom, s pribudnutím ďalších, dospelých záväzkov, sa chce žena venovať aj iným veciam, než kariére. Ale miera pozornosti venovanej do viacerých svetových strán a rýchlosť strihov je pre každú z nás individuálna. Neodsudzujem žiadnu ženu a jej voľby a prednosti. A nemyslím len tie fyzické,“ pokračovala speváčka.

Je za tým sloboda