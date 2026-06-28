Tragický víkend na Slovensku nemá konca. V nedeľu sa utopili ďalší dvaja ľudia

K ďalším smutným správam prichádza po tom, čo polícia upozorňovala na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách počas horúcich letných dní. Ďalšie úmrtia evidujú ako v Bratislave, tak aj na východnom Slovensku.
V jazere Draždiak v Bratislave našli v nedeľu telo 86-ročného muža bez známok života. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Polícia tiež preveruje okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo v Dobšinskej Maši, časti obce Dedinky, v okrese Rožňava. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž mal po požití alkoholu skočiť do vody, preplávať niekoľko metrov a následne sa stratiť pod hladinou.
Úmrtí pribúda
„Na linke 158 sme prijali krátko pred 12.00 h oznámenie o nezvestnosti 86-ročného návštevníka prírodného kúpaliska Draždiak. Na miesto sa dostavili príslušníci Poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru, ako aj Hasičského a záchranného zboru, ktorí z vodnej plochy jazera vytiahli telo nezvestného muža bez známok života,“ uviedol Szeiff o tragédii v jazere Draždiak.
V oboch prípadoch polícia pripomína, že kombinácia alkoholu a pobytu vo vode môže byť riziková a ľudia by nemali preceňovať svoje schopnosti. „Nepreceňujte svoje sily a schopnosti a nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ zdôrazňuje.
Zomrelo ďalších 6 ľudí
V piatok (26. 6.) našli záchranári telo muža v jazere Kuchajda a ďalšieho muža bez známok života v jazere Veľký Draždiak. V sobotu (27. 6.) prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v jazere pri obci Réca a dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave.
Polícia pripomína, že počas letných mesiacov býva počet obetí utopenia tradične vysoký a neraz prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. V súvislosti s očakávanými vysokými teplotami apeluje na návštevníkov kúpalísk, jazier a vodných nádrží, aby boli mimoriadne obozretní.
Upozorňuje, že hoci sa na Slovensku ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina týchto tragédií sa stáva počas troj- až štvormesačnej letnej sezóny. V letných mesiacoch tak počet obetí utopenia podľa preventívnych štatistík dosahuje 30 až 40 osôb mesačne, čo je približne 1,5- až 2-násobok priemerného mesačného počtu obetí dopravných nehôd.
Tragédia sa môže stať veľmi rýchlo
Ako uviedol Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti, utopenie býva veľmi rýchle. Hladina sa za topiacim človekom uzavrie približne za 20 až 60 sekúnd. Podľa polície patrí medzi najčastejšie príčiny tragédií precenenie vlastných plaveckých schopností, vstup do vody pod vplyvom alkoholu, náhle zdravotné komplikácie či teplotný šok po skoku do studenej vody. Polícia odporúča kúpať sa len na vyhradených a ideálne strážených miestach, do vody vstupovať postupne.
SČK tiež upozorňuje, že vo filmoch je topenie sa často zobrazované veľmi dramaticky – postavy plávajú so zanárajúcou sa hlavou pod vodu a zúfalo kričia o pomoc. No pohyb topiaceho sa prakticky nemá nič spoločné s plávaním. „Vyzerá skôr, akoby liezol vo vode po imaginárnom rebríku. Hlavu má v záklone s ústami na úrovni hladiny a pretože lapá po dychu, nemôže volať o pomoc,“ ozrejmil.
Následne sa nad ním zavrie hladina. „Zo začiatku sa snaží pod vodou zadržať dych čo najdlhšie, no dokáže to maximálne pár desiatok sekúnd. Stále sa aktívne pohybuje. Potom vdýchne menšie množstvo vody, rozkašle sa a vdýchne vodu znova,“ doplnil.
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