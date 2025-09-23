Veľké zmeny na základných a stredných školách: Nové hodnotenie, povinná maturita z matematiky či zmeny v škôlkach

Učitelia by mali mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu by mohli využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Súčasťou novely je aj zmena týkajúca sa výchovných zariadení. Ďalšou zmenou, ktorú prináša novela, je vznik jednotnej platformy ministerstva školstva, prostredníctvom ktorej by sa podávali prihlášky na vzdelávanie v materskej a základnej škole.
Podobný systém ako v Česku
Išlo by o obdobný systém, ako je v súčasnosti pri stredných školách. Rezort zároveň navrhuje možnosť prioritizácie materských škôl uvedených na prihláške, pri ktorých algoritmus na centrálnej platforme podľa českého modelu zjednoduší riaditeľom rozhodovanie o prijatí.
Upraviť sa má aj poradie, v akom by bol riaditeľ povinný prijímať žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky až do naplnenia maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Riaditeľ by bol povinný prednostne prijať žiakov s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode. Následne žiakov umiestnených na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktorého sídlo sa nachádza v príslušnom verejnom školskom obvode, a napokon žiakov s obvyklým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode.
Aj pri stredných školách má byť zavedená možnosť prioritizácie škôl, respektíve odborov vzdelávania, rovnako ako sa to navrhuje pri materských a základných školách. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2026.
Na Slovensku by mohol vzniknúť aj nový druh strednej školy – stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Návrh je jednou ďalšou zo zmien, ktoré prináša novela školského zákona.
Povinná matematika
Zároveň sa má zaviesť aj povinná maturitná skúška z matematiky pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe. Zavedením povinnej maturity z matematiky chce rezort školstva zvýšiť matematickú gramotnosť absolventov a reagovať na rastúci dopyt trhu práce po zamestnancoch so silnejšími analytickými, numerickými a logickými zručnosťami.
Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. V rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2026.
Zmeny čakajú aj predprimárne vzdelávanie, ktoré má byť podľa novely od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Rodič by mal dostať možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch.
Nahlásiť chybu v článku