Ďalší dôkaz, že nie je taký, ako v seriáli. Úprimné priznanie herca zo Sľubu, vďaka ktorému naňho mnohí zmenia názor

V seriáli ukazuje svoju temnú povahu, pre ktorú si ho mnohí diváci už zafixovali ako zlú, agresívnu a manipulatívnu postavu. Aj keď ako seriálového Milana Roháča ho nenávidia, na druhej strane vnáša napätie a drámy do deja, ktoré majú ľudia jednoducho radi. Samotný herec však nie je príliš nadšený tým, koho stvárňuje.

Umelec Peter Nádasdi, ktorý sa ujal neľahkej hereckej úlohy, priznal, že sa musel za svoje správanie na pľaci ospravedlňovať kolegom a deťom. Miestami to totiž bolo preňho až príliš. Navyše, ľudia si spájajú jeho skutočnú povahu s tým, koho hrá v Sľube, čo nie je práve najpríjemnejšie. Dokonca nedávno jedna diváčka vyšla s pravdou von, že ide o agresora aj v realite, aj keď sa herec bránil. Údajne to zistila len na základe jedného momentu, kedy herec napomínal svoje deti. Niečo na tom zrejme bude, z rozhovoru pre Eastmag totiž vyznieva herec úplne inak, ako v Sľube.

Deti zbožňuje

Peter je otec dvoch synov, aj preto je starostlivý a milujúci a nedokázal by im nijako ublížiť. Deti má veľmi rád, no mrzí ho, že s nimi netrávi všetok čas. „Občas je to nesmierne ťažké. Nemám na to asi vhodnú povahu – stále mám výčitky, keď s nimi nie som kvôli práci. Nesmierne rád som s deťmi. Keby som mal tridsať, tak by som si asi užíval, že som často v Bratislave, ale takto… Nemám už na to ani energiu,“ vyšiel s pravdou von umelec, ktorý kvôli natáčaniu cestoval do hlavného mesta.

Ako ďalej dodal, do Bratislavy sa však nechce presťahovať. Dokonca aj Košice, kde aktuálne býva, sú mu priveľké, čo je zrejme spôsobené aj tým, že sám pochádza z malého mesta. „Najradšej by som žil v Chlmci. Tam mám kamošov z detstva, chatu… Ideš von a hráš si futbal, starneš, deti sa majú dobre…“ priznal Peter Nádasdi, ktorý sa stal otcom vo vyššom veku.

Herec zároveň uviedol, že mať deti je preňho naplňujúce. Dokonca by bol rád, ak by mal ešte jedno. „Jediná vec, čo mi vadí, je to, že by som ich chcel mať viac. Ale čas je neúprosný. A hoci mi povieš, ale Peti, máš len 45… ale život je taký, že nevieš, kedy končíš. Takže… ja ich zbožňujem a keby som mal teraz dievčatko, tak by som bol nadšený,“ dodal herec, ktorý sa nad ratolesťami takmer rozplýval.

„Zatiaľ fyzicky vládzem, hoci možno trpezlivosť nemám takú veľkú. Netuším však, akú by som mal pred 10 rokmi… a je to, samozrejme, o dvoch. Som rád, ako to je. Je to tá najväčšia láska. Pri tom všetkom vyčerpaní a skutočnosti, že si človek často nevie poradiť, je to čosi neopísateľné, neprenosná skúsenosť,“ ozrejmil Peter, podľa ktorého to nepochopia tí, ktorí nemajú deti.

