Čelí obvineniam od svojej susedy. Herec zo Sľubu je podľa nej rovnako zákerný aj v reálnom živote, no on sa bráni

Scény s hercom nechávajú divákov v napätí, v šoku a zároveň im trochu dvíhajú tlak. Povaha seriálového Milana Roháča totiž mnohým nie je pochuti. Niet divu, keďže ide o zlého a zákerného človeka s manipulatívnymi sklonmi. Svoju partnerku Radku dokáže poriadne vytrápiť, no ona je i napriek jeho správaniu stále s ním. Je však normálne, že diváci po čase stotožňujú postavu s hercom, ktorý ju stvárňuje a myslia si, že je taký aj v skutočnosti.

Umelec sa zhostil hereckej úlohy viac než presvedčivo. Mnohí by povedali, že sa s ňou zžil, hoci pravda je iná. Aspoň podľa slov Petra Nádasdiho, ktorý si zahral zúrivého tyrana v seriáli Sľub. V markizáckom Teleráne totiž spomenul, že to bolo občas preňho až príliš a musel sa za svoje správanie ospravedlňovať deťom a iným kolegom na pľaci. Vôbec nie je taký ako Milan Roháč, práve naopak. Dokonca, aj keď ho ľudia stretávajú na ulici, je zvyčajne so svojou rodinou, takže aj vďaka tomu nadobúdajú pocit, že ide o milujúceho a dobrého človeka. Jedna žena však s tým nesúhlasí, ako píše Plus Jeden Deň.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Zle sa správa aj v skutočnom živote

Nečakane sa ozvala jedna diváčka, podľa ktorej je Peter Nádasdi agresorom aj v reálnom živote. Tieto šokujúce slová adresovala umelcovi potom, čo jeho agresiu naozaj zažila.

„On je taký aj v skutočnosti, poznám ho, je to môj sused! Takisto sa správa aj k svojim deťom. Často na ne kričí, ale neviem, čo presne, pretože sa medzi sebou rozprávajú po maďarsky,“ ozvala sa žena na sociálnej sieti, podľa ktorej musí byť úloha nekompromisného Milana pre Petra na stvárnenie jednoduchá. „Podľa mňa toho „zákeráka“, ktorého vídame na obrazovke, vôbec nemusí hrať,“ pokračovala žena, ktorá údajne pozná herca, keďže bývajú blízko seba.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Samozrejme, že zaznela aj reakcia z druhej strany. Herec sa bráni. Podľa neho to vôbec nie je tak, ako to videla neznáma žena. „Neter mojej manželky našla tento komentár, veľmi ma to pobavilo. Ľudia vás vidia v určitej polohe, v nejakej úlohe a myslia si, že vás poznajú. Vychádzajú z toho, čo vidia, ale nepoznajú váš temperament,“ uviedol umelec.

Prísny, no zo strachu o deti