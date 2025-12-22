Čoskoro začne stavba najočakávanejšieho projektu: Developer postaví nové byty, vzniknú tisíce pracovných miest

Foto: Immocap

Nina Malovcová
TASR
Výstavba nového Istropolisu by sa mala začať v roku 2026.

S výstavbou plánovaného nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by sa malo začať začiatkom roka 2026. Také sú plány developerskej spoločnosti Immocap, ktorá má právoplatné stavebné povolenia pre prvé tri budovy, a to dve kancelárske a jednu rezidenčnú budovu.

Pre TASR to uviedol Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu Immocap.

Príprava staveniska a infraštruktúry je v plnom prúde

„Aktuálne pripravujeme stavenisko na začiatok stavebných prác, zároveň prebiehajú práce na infraštruktúre a príprava stavebnej jamy. Okrem prác na pozemku dolaďujeme projekt a pripravujeme dokumentáciu na ďalšie kroky v rámci výstavby,“ skonštatoval Gossányi.

Prvé budovy majú vyrásť už v januári

V januári budúceho roka sa má začať s výstavbou budov Istropolis Atrium a Istropolis Tower (kancelárske budovy) a Bloku A (rezidenčná budova) so 122 bytovými jednotkami. Nasledovať bude, v závislosti od povolení, aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly. Mala by byť rovnako súčasťou prvej fázy projektu. Celý projekt sa má realizovať vo viacerých fázach rozdelených na etapy. Dokončenie projektu je plánované do roku 2031.

Projekt nového Istropolisu na 4,3-hektárovom pozemku je projektom celomestského významu. Priniesť má viacero nových budov vrátane modernej kultúrno-spoločenskej haly. Vzniknúť majú i nové námestia, fontány, stovky nových bytov i tisíce pracovných miest. Budúcim srdcom Istropolisu má byť kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 ľudí.

História pôvodnej budovy Istropolisu

Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.

Koncom februára predstavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Začiatok výstavby očakávala v lete. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe. Za kľúčový bod spolupráce považujú obe strany vybudovanie nového kultúrno-spoločenského priestoru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac