Čobejová prehovorila o dcére v Sľube: Niektoré spoločné scény pre ňu vôbec neboli jednoduché

Foto: Instagram (cobejova)

Frederika Lyžičiar
Seriál Sľub
Spoločné natáčanie pre ňu prinieslo množstvo silných, ale aj úsmevných momentov.

Herecké povolanie často prináša nečakané momenty, no stretnutie rodiča a dieťaťa pred kamerou patrí medzi tie najosobnejšie. O to silnejšie je, keď sa rodinné puto prenesie priamo na televízne obrazovky.

Pre denník Plus jeden deň prezradila herečka a producentka Michaela Čobejová, ako vníma účinkovanie po boku svojej dcéry Tatiany, ktorá účinkuje v seriáli Sľub už dlhší čas, pričom aj ona sama v ňom stvárňuje jednu z postáv. Aj keď ide o profesionálne prostredie, spoločné scény podľa nej prinášajú množstvo emócií aj nezvyčajných momentov, keď sa hranica medzi prácou a súkromím prirodzene stiera.

Prvé stretnutie pred kamerou

Spoločné natáčanie matky a dcéry prinieslo podľa herečky viac úsmevných momentov, než by možno diváci čakali. Keď sa totiž prvýkrát stretli na pľaci, Michaela Čobejová reagovala s úsmevom a celú situáciu opísala ako veľmi komickú. Už pri príprave na prvú spoločnú scénu sa totiž ukázalo, že každá z nich má vlastný spôsob, ako sa učí texty.

„Veľmi smiešne. Prvý spoločný obraz som si chcela doma poctivo prejsť, no ona to odmietla s tým, že sa učí sama v noci. Tak sme sa náš spoločný dialóg učili každá zvlášť. Keď sme potom prišli na pľac do „nášho“ bytu Gregorovcov, bolo mi to zvláštne – akoby sme stáli doma v kuchyni a len sa rozprávali. Sme si veľmi blízke a súkromie sa od práce úplne oddeliť nedá,“ priblížila herečka prvé spoločné chvíle pred kamerou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)


Atmosféru podľa nej ešte viac ovplyvňovala aj povaha postavy, ktorú v seriáli stvárňuje. „Navyše moja postava je nepríjemná a nesympatická, takže Tánička mala chvíľami problém sa na mňa čo i len pozrieť. Videla som jej v očiach, že ma v tej polohe „neznáša“. Bolo to komické aj dojímavé zároveň. Je to nová skúsenosť. Človek sa učí celý život a toto je jedna z tých zvláštnych, pekných,“ zhodnotila.

Skúsenosť je pre ňu výnimočná aj preto, že dcéru stále vníma najmä ako svoje dieťa. „Ja ju stále vnímam ako svoje dieťa – a zrazu stojíme pred kamerou a hovoríme text, ktorý nám niekto napísal. Ja hrám postavu, ktorú sa snažím urobiť čo najmenej sympatickou, a ona sa musí vyrovnať s tým, že jej mama je takáto. A nie je jej to príjemné,“ dodala Michaela Čobejová.

Mama aj kolegyňa

