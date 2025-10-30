Dcéra Michaely Čobejovej žiari v seriáli Sľub. Hviezdna mama úprimne prehovorila, prečo má z toho strach

Mladá hviezdička seriálu Sľub, 16-ročná Tánička, kráča v umeleckých šľapajach svojej mamy Michaely Čobejovej.
Michaela Čobejová otvorene prehovorila o tom, ako sleduje dcérin začiatok v hereckej brandži. Pre magazín Báječná žena priblížila rodinné zákulisie aj všetky tie radosti, ale aj úskalia, ktoré prirodzene patria k prvým krokom mladého talentu pred kamerou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Strach aj hrdosť v jednom
Michaela Čobejová priznáva, že dcérine prvé kroky v šoubiznise v nej vyvolávajú pestrú škálu emócií. Na jednej strane ju zaplavuje hrdosť, no zároveň veľmi dobre chápe, aké tvrdé býva umelecké prostredie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Neviem, či sa mám z toho tešiť, alebo či mám byť sklamaná. Každý rodič, ktorý pracuje v nejakom povolaní, vie o ňom viac ako tí ostatní a pozná všetky, teda aj jeho nepríjemné stránky. A v tomto sa nelíšim od iných rodičov. Bojím sa o ňu, lebo viem, aké je herectvo ťažké povolanie.“ Ako hovorí, dcérin talent jej robí radosť, no zároveň nechce prehliadať realitu, ktorá na mladých hercov čaká.
