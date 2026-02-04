Opýtali sa jej, či bude hrať mrchu. Nová tvár zo Sľubu prehovorila o svojej role, socializmus neznášala

Michaela Čobejová sa v seriáli Sľub predstavuje ako Eva Gregorová, výrazná a silná postava z prostredia školy. Jej charakter prináša do deja napätie a konflikty, keďže ide o ženu, v ktorej nie je ľahké nájsť „niečo pozitívne“. V seriáli tak zaujme divákov svojou intenzitou a osobitou prítomnosťou, pričom dodáva príbehu hĺbku a dramatickú energiu.
Hoci je tretia séria len na svojom začiatku, herečkin príchod do seriálu rozvíril diskusie medzi divákmi. Tí zareagovali na Michaelu Čobejovú nie práve najpríjemnejšími slovami na jej adresu. Zo sympatickej blondínky a taktiež z Maroša Kramára nemajú zatiaľ dobrý dojem, a to sa herečka pritom z ponuky na účinkovanie v obľúbenom seriáli potešila, ako priznala v rozhovore pre Pravdu.
Práca ako každá iná
Sľub patrí medzi najúspešnejšie televízne projekty. Mnohým prirástol k srdcu vďaka hercom, iní seriál pozerajú kvôli spomienkam, keďže sa dej odohráva počas 80. rokov. Zahrať si v megahite je pre mnohých umelcov sen, no herečka stojí nohami pri zemi.
„Povedali mi, že teda je tam nejaká mrcha, a či teda to budem hrať a ja že dobre. Je to práca ako práca. Ja viem, že sa to strašne mystifikuje, že ako to niekde prebieha, ale väčšinou je to veľmi prozaické, že máme voľné miesto predavačky, tak ideš alebo nejdeš. Nie je na tom nič zvláštne,“ poznamenala herečka, ktorú prijali do Sľubu bez toho, aby prešla konkurzom. „Viem, že keď sa rozbiehal seriál, boli veľké castingy,“ pokračovala umelkyňa, ktorá nastúpila do rozbehnutého projektu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Umelkyňa neskrýva radosť. „Teším sa. Je lepšie byť v dobrom projekte a mať tam zaujímavú postavu ako drôtom do oka,“ dodala a zasmiala sa. Moderátor a redaktor Zdeno Gáfrik, ktorý robil rozhovor s Michaelou, poznamenal zaujímavú vec. V niektorých rozhovoroch, ktoré poskytla herečka médiám a kde sa vyjadrila k Sľubu, priznala, že režim a socializmus neznášala. Preto sa môže zdať, že prijatie roly v seriáli je určitým masochizmom.
Nahlásiť chybu v článku