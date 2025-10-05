Čo sme ako deti neznášali, no v dospelosti si to užívame? Internet sa zhodol na týchto malých radostiach

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
S vekom si najviac užívame práve to, čo nám kedysi prišlo nudné.

Mnohé veci, ktoré sme ako deti považovali za otravu alebo nudnú povinnosť, v dospelosti vnímame úplne inak. Zrazu sa z nich stávajú malé radosti, ktoré si vážime a bez ktorých si deň ani nevieme predstaviť.

Ako uviedli používatelia sociálnej platformy Reddit, odpovede na otázku: „Čo sme ako deti neznášali, no dnes si to užívame?“ ukázali celý zoznam na prvý pohľad obyčajných, no v dospelosti prekvapivo vzácnych činností a chvíľ.

Ticho, voľný čas a spánok

Medzi najčastejšie odpovede patrila potreba pokoja, prázdneho kalendára a dostatku spánku. Kým ako deti sme sa ticha obávali, prázdny deň sa nám zdal nudný a popoludňajší šlofík či skorá večierka boli trestom, v dospelosti je to pravý opak – vzácny luxus. Ako to vystihol jeden z používateľov: „Ticho.“

Ďalší pridal: „Nemať nič naplánované“. Objavili sa aj komentáre ako „Zdriemnuť si,“ či „Prišla som sem napísať presne toto. Pracujem ako opatrovateľka a koľkokrát sa dieťa bije za to, aby nemuselo spať, a ja na to: Nemáš ani poňatia, ako ti je dobre! Prajem si, aby mi niekto pripravil obed a potom mi každý deň povedal, aby som si šla zdriemnuť…“

Foto: Pexels

Rovnako výstižný bol aj ďalší komentár: „Ísť spať skoro a nemať cez víkend absolútne ŽIADNE plány! Ako dieťa by som bola zúfalá, ako dospelá? Slzy šťastia.“

Učenie z vlastnej vôle

