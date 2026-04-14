Cíti sa, ako keby natáčala nový seriál: Adriana Novakov prehovorila o svojom návrate do Dunaja

V seriáli Dunaj, k vašim službám sa zdá, že diváci už zažili všetko – dramatické odchody, nečakané návraty aj postavy, ktoré dokázali zamiešať dej tak, že nič nebolo isté. Napriek tomu sa tvorcom opäť podarilo prekvapiť spôsobom, ktorý vyvolal medzi fanúšikmi vlnu otázok.
Niektorí ju spoznali okamžite, iní si museli dvakrát pozrieť záber, aby si boli istí, že vidia naozaj tú správnu osobu. Adriana Novakov sa na televízne obrazovky vrátila vo veľkom štýle a so zmeneným vzhľadom, ktorý miestami až vyráža dych. Ako bolo naznačené v Teleráne, jej postava Astrid si prechádza veľkým prerodom, ktorý je možné zatiaľ zachytiť na jej výzore.
Ako keby bola v novom projekte
Herečka sa teší z návratu do úspešného seriálu, ktorý vtiahol do deja tisíce divákov. “Bola to veľká zmena, samozrejme. Pre mňa to bol taký prirodzený proces vývoja tej postavy aj toho deja, lebo však teraz sa schyľuje ku koncu vojny,” zareagovala Adriana Novakov, ktorá neskrýva radosť.
Dokonca má pocit, ako keby nakrúcala nový projekt. “Ja som bola naozaj veľmi šťastná, lebo v podstate mám pocit, že teraz natáčam nový seriál. Je to v podstate tá postava, no má krátke vlasy, úplne iný mejkap, iný kostým a mám nových hereckých kolegov, nový priestor, kde natáčam, takže naozaj sa cítim, ako by som natáčala nový seriál,” priznala herečka.
Ako bolo spomenuté, Astrid si prešla veľkou premenou, ktorá však už na prvý pohľad jasne deklaruje, že nejde o nič pozitívne. Diváci ju poznali ako vznešenú dámu a veľkú paničku, no tentoraz sa ukázala doslova v zúboženom stave. Keďže Helga hodila na Astrid atentát na Führera, zobrali ju do koncentračného tábora, kde mala byť popravená.
