Nové kamery na cestách majú byť ruskej výroby: Ministerstvo vnútra obvinenia popiera

Nový kamerový systém

Foto: Progresívne Slovensko/ Peter Bátor

Petra Sušaninová
TASR
Systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam.

Opozičné PS žiada zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Výbor by sa podľa hnutia mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. TASR o tom informoval Richard Duchaj z mediálneho oddelenia hnutia. PS v stredu (5. 8.) prišlo s tvrdeniami, že ide o sledovací systém ruskej výroby. Ministerstvo vnútra (MV) to odmieta. Na štvrtkovú výzvu reagovalo, že je pripravené tvrdenia PS vyvrátiť kedykoľvek, aj na výbore.

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Ministerstvo neuviedlo, aký výrobok je na cestách inštalovaný

„Vyzývam ministerstvo vnútra, aby sprístupnilo zariadenia na nezávislú inšpekciu a zverejnilo všetky vyššie uvedené informácie. Zároveň ho vyzývame, aby zverejnilo, na základe čoho bol predmetný systém obstaraný, ako aj všetky súvisiace dokumenty, osobitne objednávky a zmluvy. Je neakceptovateľné a neodôvodnené, aby informácie o technike, ktorej údajne jediným cieľom je merať rýchlosť na cestách civilnej premávky, boli pred verejnosťou, pred médiami a poslancami utajované,“ uviedol spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.

Poukázal, že ministerstvo neuviedlo, aký konkrétny výrobok je na cestách inštalovaný, či sú v ňom ruské komponenty alebo koľko kusov za akú cenu objednalo. Člen brannobezpečnostného výboru a poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS) si myslí, že minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal na výbor prísť podozrenia vysvetliť.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok
Foto: TASR – Ján Krošlák

PS si myslí, že ide o zásadné bezpečnostné riziko

„Rovnako tak sa obrátime na relevantné štátne inštitúcie, či už so žiadosťou o oficiálne informácie, alebo s konkrétnymi podaniami,“ doplnil Bátor. Opozičné PS v stredu informovalo, že MV SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier.

Ministerstvo vnútra SR tvrdenia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii odmietlo. Na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.

„Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia, že by v súvislosti s modernizáciou systému na zisťovanie porušení pravidiel  cestnej premávky postupovalo v utajenom režime alebo mimo pravidiel transparentnosti,“ vyjadrilo sa ministerstvo v stanovisku.

„Zmluvným dodávateľom Ministerstva vnútra SR je spoločnosť Soitron. Dodávka bola realizovaná na základe verejne dostupnej zmluvy so spoločnosťou Soitron. Míľnik Plánu obnovy a odolnosti sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 279 radarov. Ministerstvo bude priebežne a transparentne zverejňovať informácie o všetkých kamerách a radaroch, ktoré budú do systému napojené,“ dodáva.

Denník N ale zistil, že kamery sa na Slovensko dostávajú prostredníctvom cyperskej schránkovej firmy. Na jej webe nenájdete telefónne číslo ani e-mail.

KDH žiada vysvetlenie

Opozičné KDH žiada Matúša Šutaja Eštoka o vysvetlenie nákupu kamerových dopravných systémov. Ak sa potvrdia informácie o ich ruskom pôvode, pôjde podľa hnutia o vážne bezpečnostné riziko, ktoré môže ohroziť citlivé údaje aj bezpečnosť Slovenska. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.

„Ak existuje vážne podozrenie, že štát nakupuje ruskú technológiu schopnú zbierať údaje o pohybe vozidiel, minister vnútra nemôže ľudí odbiť uistením, že systém je uzavretý. Musí nezávisle preukázať, kto technológiu skutočne vyrobil, aké komponenty obsahuje a kto môže mať prístup k údajom. Pri bezpečnosti štátu nestačí veriť, potrebujeme mať istotu,“ uviedol podpredseda hnutia Viliam Karas.

KDH upozornilo, že pri technológiách využívaných bezpečnostnými zložkami musí byť posudzovaný aj ich pôvod. Nesmie sa hľadieť len na ich cenu a technické parametre.

„Minister veľa rozpráva o cudzích hrozbách, no zanedbáva úplne základné povinnosti pri ochrane bezpečnosti a suverenity štátu. Ak nedokáže garantovať, že občania ani štát nebudú vystavení riziku sledovania cudzou mocnosťou, zlyháva v jednej zo svojich najdôležitejších úloh. Ak sa ruský pôvod potvrdí, bude musieť vysvetliť, prečo štát nakupuje citlivú technológiu s pôvodom v krajine, ktorá Slovensko v minulosti označila za nepriateľský štát,“ vyhlásil Karas

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