Žene strhol bankomat pri výbere hotovosti 175 eur: Stať sa to môže aj vám. Vieme, čomu sa treba vyhnúť

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Pri výbere hotovosti buďte nanajvýš opatrní.

Možno sa už aj vám stalo, že ste si potrebovali vybrať hotovosť na mieste, ktoré vyhľadáva mnoho turistov. V takých prípadoch je vždy na mieste obozretnosť. Žiaľ, človek nemôže vedieť všetko a stane sa, že padne do pasce. Lapila sa do nej aj žena, ktorá tak prišla o 175 eur.

Sľubujú výber eur bez stresu

Kluci z Prahy prišli na YouTube s videom, v ktorom jasne vidno ich pohoršenie. Janek Rubeš priznáva, že si myslel, že už videl každý trik, ktorým sa podvodníci snažia dostať z ľudí peniaze. Natrafil ale na niečo, čo ho prekvapilo. Špinavosť dokáže človeka pripraviť o peniaze bez toho, aby si to vôbec všimol.

Janek naráža na fungovanie bankomatov ATM, ktoré prevádzkuje spoločnosť Euronet. Nájdete ich na každom rohu najmä na miestach, kde sa pohybuje viac turistov, a to aj na Slovensku. Napríklad v Česku nájdete ATM, ktoré vydávajú eurá, ale aj české koruny. Vraj ak sa niekto chystá do zahraničia, nemusí ísť do zmenárne, stačí si bez stresu vybrať z tohto bankomatu. Okrem toho, nejeden človek má aj v Česku účet vedený v eurách.

Janek a jeho kolega Honza natrafili na paniu, ktorá si z ATM vybrala hotovosť 1 000 eur. Ukázalo sa ale, že jej z účtu odišlo 1 175 eur. 175 eur mal byť poplatok za výber z účtu. Pani priznala, že je to zlodejina. Nevedela ale, na koho sa má obrátiť.

Prevádzkovateľ obvinil banku z podvodu

Hneď za rohom je banka, kam sa Janek a Honza vybrali. Keď sa zamestnankyňa banky dozvedela, čo sa stalo, ostala zhrozená. Dodala, že nejde o bankomat patriaci banke a podvedená žena by sa mala obrátiť na prevádzkovateľa, teda Euronet. Na infolinke českej banky sa dozvedeli, že poplatok za výber v eurách by mal predstavovať nanajvýš 150 českých korún (niečo vyše 6 eur).

Napokon Janek zatelefonoval aj na infolinku prevádzkovateľa Euronet bankomatov. Ozval sa po slovensky hovoriaci muž. Pani, ktorá peniaze vybrala, vysvetlila, že na bankomate svietil poplatok 3 eurá, nikde nebolo uvedené, že jej bude naúčtovaných 175 eur. Muž na infolinke poplatok obhajoval slovami, že bankomat ukazoval aj konverziu do českých korún. Tvrdil, že bola na displeji viditeľná výsledná suma, čo ale nebola pravda.

Ilustračná foto: Unsplash

Pani sa opýtala, či je v poriadku, aby bol kurzový rozdiel 175 eur. Zamestnanec na infolinke jej následne oznámil, že banka zrejme urobila druhú konverziu. Vraj ak má s výberom problém, má kontaktovať vydávateľa karty, teda banku a podať reklamáciu v banke. Dodáva, že klient je celý čas informovaný o tom, koľko bude platiť.

Janek poukázal na viacero podozrivých vecí

Janek dodáva, že nikto súdny by predsa dobrovoľne nesúhlasil s tým, že mu pri výbere peňazí bude naúčtovaný poplatok vo výške 175 eur. Muž na infolinke trval na tom, že ak by klientka zatelefonovala vopred, rád by jej bol vysvetlil, ako výber prebieha. Navyše zahlásil, že banka klientku klame, ak tvrdí, že má reklamáciu riešiť s prevádzkovateľom bankomatu.

Ilustračná foto: Pexels

Na otázku, aký bude poplatok, ak si bude chcieť človek vybrať 100 eur, muž na infolinke odpovedať nevedel. V závere videa Janek ukazuje, že displej bankomatu jasne ukazoval celkovú čiastku 1 003,95 eura a zmienka o 1 175 eurách sa nikde neobjavila. Navyše, na displeji chýba tlačidlo s možnosťou „odmietnuť“, zákazník má len možnosť „prijať“. Človek naň ale ťuká vo viere, že mu z účtu odíde čiastka 1 003,95 eura. Niet sa čo diviť, že banky ľudí varujú, aby peniaze z takýchto bankomatov nevyberali.

