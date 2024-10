Okradli nás o 16 eur a skoro sme si to ani nevšimli: Naleteli sme na jednoduchý podvod, ktorý sa môže stať aj vám

Ako sa hovorí, „aj majster tesár sa raz utne“. Aj keď vás pravidelne upozorňujeme na rôzne scamy z obľúbených turistických destinácií, jedného a veľmi nápadného sme sa stali obeťou aj my. Pred niekoľkými dňami sme navštívili Istanbul a bezpochyby vám odporúčame toto úchvatné mesto vidieť tiež. Myslite však na to, že päťdňová dovolenka vám tu absolútne nebude stačiť. No vráťme sa späť k turistickej pasci, ktorej sme naleteli len 10 minút potom, ako sme vôbec vytiahli päty z hotela.

Boli sme ubytovaní v podstate priamo na námestí Taksim, čo bol zážitok sám osebe (no ak vyhľadávate skôr pokojnejšie lokality, dajte na našu radu a vyberte si inú). Jednou z mnohých jej výhod je dostupná verejná doprava v okolí, ktorou sa jednoducho dostanete kamkoľvek vám napadne.

Po ceste za pamiatkami sme hneď v prvé ráno vyrazili na električku a pri jej zastávke sme si dobili Istanbulkart — čipovú kartu, ktorou zaplatíte v miestnej doprave, vrátane trajektov, ale napríklad ju môžete použiť aj pri vstupe na verejné WC.

Ak sa chystáte do Istanbulu, ceny za verejnú dopravu vás potešia. Ďalšou výhodou, oproti takému Londýnu je to, že ak ste aj viacerí, stačí vám zakúpiť si jednu takúto červenú kartičku a pri turniketoch si ju môžete pípnuť viacerí. Za päť dní sme takto dvaja minuli na verejnú dopravu len okolo 20 eur, čo vôbec nie je veľa. A to už vrátane cesty z letiska do centra a späť, spomínaných niekoľkých trajektov či toalety. No stala sa nám nemilá vec, ktorá nám túto sumu zdvojnásobila.

Neprišlo nám to zvláštne, no vy to majte na pamäti

Vráťme sa k spomínanému dobíjaniu karty. Okolo zariadenia na toho určeného stálo v rade pred nami niekoľko ľudí, tak sme chvíľu počkali. Keď prišiel náš čas, prihovoril sa nám pán, ktorý tu postával a bol odhodlaný nám pomôcť. Chytil našu kartu do ruky, priložil ju k prístroju a dobil na ňu 100 tureckých lýr, čo je okolo 2,70 eura. Tým to ale neskončilo.

Ukazoval, že si máme kartu dobiť ešte raz. Keďže sme mali predtým problém s platením našou bankomatovou kartou, mysleli sme si, že ani tu platba neprešla, a preto máme dobíjanie opakovať. Scenár sa zopakoval, pánovi sme sa ešte poďakovali a vydali sa za poznávaním.

Nepríjemné prekvapenie na nás čakalo večer, kedy sme sa dostali k pripojeniu na internet a zistili sme, že pri druhom dobíjaní nám z účtu stiahlo 600 tureckých lýr, približne 16 eur. Na tom by nebolo nič zlé, avšak tieto peniaze neboli pripísané na našu Istanbulkart.

Naleteli sme na najjednoduchší možný scam

Aby sme zistili, čo sa stalo, do googla sme zadali „istanbulkart scam“ a hneď v prvom článku, ktorý sme otvorili, sme aj dostali odpoveď.

Stali sme sa obeťou scamu, ktorý spočíva v tom, že osoba, ktorá predstiera, že sa vám snaží pomôcť, v istom momente zamení vašu červenú kartičku za svoju, a tú priloží k prístroju na dobíjanie. Vy teda v presvedčení, že peniaze budú pripísané na tú vašu, za dobíjanie karty zaplatíte, vysvetľuje magazín Wanderplate. A presne toto sa stalo aj nám.

Nechceme tým však povedať, že pri cestovaní máte zatrpknúť a neveriť ľuďom. Okrem tejto jednej skúsenosti sme v Istanbule prišli do kontaktu s množstvom miestnych, ktorí k nám boli skutočne milí. Jednoducho, treba byť len obozretní a pozornejší, než sme boli my.

Táto skúsenosť nám však dojmy z Istanbulu nepokazila a zaradil sa medzi naše obľúbené mestá. Takže ak uvažujete, či sa ho oplatí navštíviť, za nás ho odporúčame všetkými desiatimi.

Sumy uvádzané v článku vychádzajú z aktuálneho kurzu v čase jeho vzniku.