Chvíle hrôzy v jasliach: Auto vtrhlo cez okno do budovy plnej detí. 18-mesačný chlapček zomrel, ďalšie bojujú o život

Kanadské mesto Richmond Hill v provincii Ontário zasiahla obrovská tragédia. Do budovy jaslí First Roots Early Education Academy v stredu popoludní narazilo auto. Polícia potvrdila, že zomrel len 18-mesačný chlapček. Ďalších šesť detí a traja dospelí utrpeli zranenia, jedno dieťa je vo vážnom stave.
Ako uvádza CBC News, v čase nehody bolo v centre až 96 detí vo viacerých miestnostiach. Zasiahnuté deti boli vo veku od jedného a pol do troch rokov. Všetky rodiny prítomných boli okamžite kontaktované.
Muž vo veku vyše 70 rokov skončil v rukách polície
SUV podľa polície šoféroval muž vo veku vyše 70 rokov. Zadržali ho hneď na mieste, no vyšetrovatelia uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmyselný čin. „Stále zisťujeme presný sled udalostí, no doterajšie informácie vedú k záveru, že nešlo o úmyselný skutok,“ vyhlásil hovorca polície Kevin Nebrija.
Incident sa stal približne o 15:00 miestneho času v oblasti ulíc Yonge Street a Nottingham Drive. Policajti skúmajú, ako hlboko sa auto dostalo do budovy a aký rozsah škôd napáchalo.
Chaotická scéna a slová súcitu
Nebrija priznal, že situácia bola dramatická. „Ako si viete predstaviť, išlo o veľmi chaotickú scénu. Pre rodičov to bol šokujúci telefonát na konci ich dňa,“ doplnil. Šéf regionálnej polície Jim MacSween uviedol, že jeho myšlienky sú s rodinami a deťmi, ktoré incident zasiahol.
„Žiadna rodina by nemala čeliť takejto tragédii,“ napísal. Primátor mesta David West označil nehodu za „tragickú a nepredstaviteľnú“. Podľa neho ide o udalosť, ktorá otrasie celou komunitou, a práve preto je dôležité, aby sa ľudia zomkli.
Zarmútenie vyjadrili jasle aj politici
Prevádzkovateľ jaslí na Instagrame uviedol, že sú „zlomení a hlboko zarmútení“. Minister školstva provincie Ontário Paul Calandra zas napísal, že jeho myšlienky sú s rodinami a deťmi a poďakoval záchranárom za rýchlu reakciu.
Polícia odporučila rodičom a všetkým, ktorí boli tragédiou priamo zasiahnutí, aby vyhľadali psychologickú pomoc prostredníctvom služieb pre obete. Okolie jaslí zostalo v noci uzavreté a vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Nahlásiť chybu v článku