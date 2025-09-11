Slováci, otvárajte peňaženky, konsolidácia vás poriadne zabolí: Analytici varujú pred vážnymi následkami

Ministerstvo financií SR zverejnilo 9. septembra súbor 22 konsolidačných opatrení pre rok 2026 v hodnote 2,7 miliardy eur, ktoré majú priniesť výrazné šetrenie na strane štátu, opatrenia proti daňovým únikom a zvýšenie daňovo-odvodových povinností.
„Ďalší nárast daňovo-odvodového zaťaženia spolu s výrazným navýšením minimálnej mzdy sa priamo podpíše pod zvyšovanie cien mäsa a mäsových výrobkov ako základných potravín,“ upozornila Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM).
Slovenskí spracovatelia mäsa dlhodobo poukazujú na klesajúcu konkurencieschopnosť domácich výrobcov potravín v porovnaní so zahraničnými, pričom jedným z hlavných dôvodov je vraj vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré patrí medzi najvyššie v rámci EÚ.
Zvyšovanie nákladov a cien
„Navrhované konsolidačné opatrenia v podobe zvyšujúcich sa nákladov na strane zamestnávateľov ako i SZČO sú priamou cestou k zvyšovaniu cien potravín s následkom ďalšieho znižovania konkurencieschopnosti slovenských výrobcov, znižovaniu počtu pracovných miest v odvetví, ako i miery potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ dodala Forrai.
Reakcie verejnosti na tretí konsolidačný balík Roberta Fica v hodnote 2,7 miliardy eur sú pritom celkovo veľmi kritické. Finanční odborníci a ekonómovia sa zhodujú, že balík síce prináša niektoré prvé pokusy o úspory na strane štátu, no gro opatrení opäť doľahne na obyvateľov, zamestnancov, živnostníkov a firmy.
Zvyšovanie daní a odvodov sa podľa nich stalo hlavným nástrojom vlády, pričom systémové reformy, ktoré by priniesli trvalé zlepšenie verejných financií, stále chýbajú. Analytik INESS Radovan Ďurana upozorňuje, že tretí balík je „presne v duchu tých predchádzajúcich“. Namiesto skutočnej racionalizácie výdavkov či udržateľnej reformy verejnej správy vláda siahla po vyšších daniach a odvodoch, ktoré priamo znižujú čisté mzdy a príjmy živnostníkov.
Najväčšou chybou je podľa neho zvýšenie zdanenia vysokokvalifikovaných pracovníkov. „Žiadny investor nebude chcieť na Slovensku vytvárať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, radšej ich presunie do lacnejšieho Česka,“ povedal pre agentúru SITA Ďurana. Kritizuje aj symbolické úspory, teda 700 miliónov eur, čo je len 1 % z celkových verejných výdavkov a desatina tohtoročného deficitu. „To hovorí za všetko,“ dodal Ďurana.
Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik zdôrazňuje, že vláda namiesto rozumného obmedzenia spotrebných výdavkov a podpory podnikania zvyšuje daňovo-odvodové bremeno firiem a živnostníkov. Skrátenie odvodových prázdnin pre SZČO na šesť mesiacov či zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu podľa neho neprinesie živnostníkom vyššie dôchodky, keďže dôchodkový systém je už dnes neudržateľný.
Zlá správa pre ekonomiku
„Vyššie odvody živnostníkom neprinesú do budúcnosti vyšší dôchodok,“ upozorňuje Búlik a dodáva, že jediným riešením je podpora investovania a sporenia na dôchodok. Kritizuje aj zvýšenie dane z poistenia, ktoré zasiahne najmä tých, ktorí si chránia majetok. „Zodpovední ľudia budú potrestaní zvýšením ceny,“ varuje Búlik.
Aj podľa daňovej expertky Silvie Hallovej z Grant Thornton sú konsolidačné opatrenia zlou správou pre slovenskú ekonomiku. Oceňuje síce, že vláda prvýkrát avizuje aj škrty na strane štátu, ale tie sú podľa nej stále len na papieri. Ekonóm Finaxu Patrik Kindl dopĺňa, že ani tretí konsolidačný balík nebude stačiť na splnenie európskych fiškálnych pravidiel. Slovensko potrebuje prijať reformy v objeme aspoň 7 miliárd eur, aby dokázalo udržať dlh pod hranicou 60 % HDP.
Spoločným menovateľom kritiky ekonómov je fakt, že vláda opäť volí jednoduchú cestu. Teda vyššie dane a odvody, ktoré zasiahnu pracujúcich ľudí, živnostníkov aj podniky. Namiesto znižovania plytvania a neefektívnych sociálnych výdavkov sa rozpočet zapĺňa ďalším zaťažením ekonomicky aktívnych.
Odborníci sa zhodujú, že to povedie k nižším čistým mzdám, slabšiemu rastu, strate konkurencieschopnosti a riziku odchodu firiem aj kvalifikovanej pracovnej sily. V konečnom dôsledku tak konsolidácia v tejto podobe neprinesie ozdravenie verejných financií, ale skôr ďalšie oslabenie slovenskej ekonomiky.
Nahlásiť chybu v článku