Chorváti bijú na poplach: Títo turisti sú vraj neznesiteľní, najhoršia situácia je v tomto regióne

Letná dovolenková sezóna sa blíži a Chorvátsko bude už o pár týždňov opäť plné slovenských či českých turistov. Nevieme síce, ako to je so Slovákmi, no minimálne na Čechov vraj pribúdajú sťažnosti ako huby po daždi.

Domáci sa sťažujú, že českí boháči im z milovanej krajiny robia druhé Monte Carlo a všade stavajú svoje vily. Sťažujú sa najmä obyvatelia Dalmácie, ktorá je podľa ich slov celá rozkopaná, píše Jutarnji list. Obrovské mesto bagrov je napríklad v malom pobrežnom mestečku Sevid na Moru, približne 50 kilometrov od Šibeniku. Zahraniční turisti si tam vo veľkom stavujú víkendové domy a obec sa premenila na stavenisko.

Problémy riešil aj Hvar

Podobné problémy s turistami prednedávnom riešili aj na ostrove Hvar, ktorý sa zmenil na akúsi chorvátsku Ibizu, o čom sme vás informovali v našom staršom článku. Tento ostrov priťahuje celebrity, kotvia tu luxusné jachty a kluby sú plné turistov až do rána, no tomu je už asi koniec. Miestne úrady sa totiž rozhodli radikálne obmedziť nočný život na ostrove.

Hlukové limity počas letnej sezóny na ostrove klesnú na 85 decibelov, čo znamená, že vonkajšie kluby a reštaurácie s hudbou sú prakticky paralyzované, ako informoval web Euronews. Majitelia podnikov sa búria, no mesto si ide svojou cestou — chce, aby sa Hvar stal pokojnou destináciou vhodnou pre rodiny.