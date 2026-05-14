Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení. Vláda bude rokovať už o pár dní

Koaličná rada sa na rokovaní vo štvrtok dohodla na prvom balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR po rokovaní koaličnej rady. Tento balík bude predložený na rokovanie vlády v stredu 20. mája.
Medzi nimi by malo byť podľa vyjadrenia ministra Druckera z utorka aj zrušenie transakčnej dane. „Ja si myslím, že sa na tom dohodneme,“ povedal ešte v utorok Drucker s tým, že je to jedna z veľkých bariér pre podnikanie, i keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ dodal minister. V prvej fáze by sa ale koalícia mala zaoberať napríklad administratívnymi opatreniami.
Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. „Tú cestu treba pripraviť, aj čo by malo byť v roku 2027, 2028, 2029, proste ukázať aj tomu podnikateľskému sektoru a investorom, toto je cesta,“ dodal minister.
Nahlásiť chybu v článku