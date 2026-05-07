Je to extrémne drahé: Chorváti ukázali ceny v potravinách a sťažujú sa na internete

Ilustračná foto: Unsplash/ Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov trápia vysoké ceny potravín.

Už nejaký čas sa slovenskí dovolenkári sťažujú, že Chorvátsko už nie je to, čo bývalo. Okrem iného ľudí hnevajú zvyšujúce sa ceny. Tie sú však problémom nielen pre turistov, ale najmä pre domácich obyvateľov.

Chorváti ukázali ceny potravín

Život na mieste, ktoré je považované za rušnú turistickú destináciu, z mnohých aspektov zrejme nie je ideálny. Všade, kam sa pozriete, sú davy ľudí a prispôsobujú sa tomu aj ceny. Na Reddite sa objavili príspevky, v ktorých domáci obyvatelia popisujú, koľko u nich stojí bežný nákup potravín.

V jednom z príspevkov ukazuje autor nákup z chorvátskeho Lidla. Pridal aj pokladničný doklad, na ktorom môžeme vidieť, že kupoval 3-kilogramové balenie syra gouda, klobásky, šampiňóny, kyslú smotanu, šalát, držky a pivo, pritom na časť položiek sa vzťahovala 25 % akcia. Takýto nákup stál 28,92 eura.

Lidl ,Croatia 28.92 euro
by
u/nevjera in
Grocerycost

Ďalší kupujúci nakupoval v chorvátskom obchode Konzum. Kúpil čokoládu, maslo, jogurty, múku, vajcia a niekoľko ďalších položiek. Celý nákup ho vyšiel na 45 eur. Pod oboma príspevkami pribudlo viacero komentárov, v ktorých sa používatelia Redditu zhodli na tom, že potraviny v Chorvátsku sú extrémne drahé.

Horšie ako vo Švajčiarsku

„V porovnaní so zvyškom Európy je to drahé,“ dodáva komentujúci. „Gratulujem, to je drahšie ako vo Švajčiarsku,“ komentuje ďalší. Iný autorovi rovno odporúča presťahovať sa do inej krajiny. „Čo sa stalo? To je veľmi drahé,“ zaujíma sa ďalší.

Autor príspevku súhlasí a dodáva, že je to na smiech. Myslí si, že ceny šli nahor, odkedy bolo v Chorvátsku zavedené euro. Ďalším z dôvodov je ale podľa neho chamtivosť obchodov, ale aj fakt, že sem chodia turisti (nakupujúci žije v Slavónii). Následkom toho sa podľa autora príspevku vyšplhala DPH na 25 %.

Konzum Croatia,Belišće-45€
by
u/Prasac420 in
Grocerycost

Ďalší ale nesúhlasia so zvaľovaním problému na turistov a poukazujú na zlú ekonomickú situáciu, korupciu a ďalšie faktory. Pridáva sa komentujúci z Bulharska, ktorý hodnotí prechod na euro v krajine ako náročnú situáciu. Myslí si ale, že za cenami šplhajúcimi sa do nebies je chamtivosť reťazcov, nie samotné euro.

