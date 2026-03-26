Našli sme skryté poklady Slovenska. Ľudia ich milujú, možno ste o nich ešte nepočuli

Foto: TASR - Erika Ďurčová

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Slovensko ukrýva mnoho krásnych kútov.

Tak ako každá iná krajina, aj Slovensko má lokality, ktoré pozná hádam každý. Tatry, známe miesta Bratislavy či košická Hlavná ulica sa turistami, zahraničnými aj domácimi, len tak hemžia. Slováci ale prehovorili o menej známych zákutiach, ktoré považujú za skryté poklady.

Kam vyraziť?

„Poďme objaviť Slovensko a jeho skryté poklady!“ objavila sa na Reddite výzva. Autor príspevku píše, že by rád dostal zopár nápadov na to, kam vyraziť, čo stojí za to vidieť, ochutnať a vypiť. „Poďme si spoločne zazdieľať veci, ktoré na Slovensku možno ani že nevieme, že máme. Som zvedavý na vaše návrhy!“ nabáda ľudí.

Prišiel hneď aj s vlastným nápadom. Za zmienku podľa neho celkom iste stojí splav Dunajca plťou, no ľudia by mali navštíviť aj hobitie domčeky na Liptove. Miesto vyzerá vskutku ako vystrihnuté z Pána prsteňov.

Jeden z komentujúcich sa myslí, že ľudia podceňujú krásu Karloveského ramena v Bratislave. V lete si tu vraj rád dopraje pivo a ak je príliš teplo, človek sa môže namočiť do Dunaja, hoci aj s pivom v ruke.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Slovenská Sahara

Ďalší odporúča ísť do tokajskej oblasti a ochutnať nejaké dobré víno. „Hrebeň krivánskej časti Malej Fatry. A, samozrejme, výstup na Choč. 100 % výhľad,“ odporúča používateľ Redditu s dodatkom, že za to stojí aj krásny Oravský hrad. Ďalší odporúča ísť do Krompách a urobiť si výlet miestnym vláčikom.

„Šranecké piesky. Väčšina ľudí nevie, že máme hodinu autom z Bratislavy pieskové duny,“ dozvedáme sa. Vraj ak si tam urobíte fotku a poviete, že ste boli v egyptskej Hurghade, ľudia nebudú mať dôvod neveriť vám. Hovorí sa im aj „slovenská Sahara“. Z webu Aktuality sa ale dozvedáme, že tu neraz prebiehajú vojenské cvičenia. Nedostanete sa sem preto len tak každý deň.

Foto: TASR – Michal Svítok

Krásne mesto bez turistov

„Totálne nedocenená je sieť útulní a možnosť viacdňových prechodov hôr. Osobne si myslím, že by stačilo trochu peňazí a odhodlania, dobudovať sieť útulní a infokancelárií, preložiť do iných jazykov info a trošku promo a mali by sme veľkú návštevnosť malého turizmu,“ myslí si jeden z komentujúcich.

Ďalší dodáva, že neraz prehliadaným, no nádherným mestom je podľa neho Kremnica. Je vraj ako Štiavnica, no bez turistov.

