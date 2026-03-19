Do Chorvátska už nikdy: Naši susedia prezradili, prečo do obľúbenej destinácie už nepôjdu

Chorvátsko každoročne priláka obrovské množstvo skalných fanúšikov Jadranu, vrátane Čechov a Slovákov. Viacerí sa ho už ale takpovediac prejedli. V diskusii prezradili, prečo tam už tento rok nepôjdu.
Ľudia sa sťažujú na privysoké ceny
Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej Česi odpovedali na otázku, či sa tento rok chystajú do Chorvátska a ak nie, aké na to majú dôvody. Viacero používateľov platformy sa zhoduje na tom, že Chorvátsko je na ich vkus už príliš drahé. Ceny vraj nezodpovedajú kvalite ponúkaných služieb a ak pôjdu na dovolenku, tak radšej niekam inam. Zmieňujú napríklad Turecko alebo Španielsko, kde je podľa niektorých nielen lacnejšie, ale aj chutnejšie jedlo.
„Za rovnakú sumu môžem mať dovolenku inde, a dokonca na dlhšie,“ vysvetľuje jeden z komentujúcich. „Musím šetriť peniaze, idem radšej na Maldivy,“ dodáva ďalší. Iní dodávajú, že ceny sú rovnaké alebo aj vyššie ako doma a nepáči sa im, že by mali za pivo zaplatiť 5 eur.
Je to vraj šialenstvo
Niektorí označujú chorvátske ceny priam za šialenstvo. „Išli sme sa tam minulý rok potápať, no zrazu to bolo v rovnakej lokalite trikrát drahšie ako pred rokom,“ rozhorčuje sa dovolenkár. Dodáva, že za cenu, akú zaplatí za týždeň v Chorvátsku, môže pobudnúť tri týždne napríklad vo Vietname. Jednoducho už nevidí dôvod chodiť k Jadranu.
Question for czech tourists,are u coming to Croatia this summer ,if not why so ?
„Polovica Chorvátov si nemôže dovoliť ísť k moru vo vlastnej krajine,“ dodáva používateľ. Ďalším sa nepozdáva, že sa v Chorvátsku stretávajú s priveľkým množstvom Čechov. Vraj ak idú na dovolenku, chcú si oddýchnuť nielen od vlastnej krajiny, ale aj od jej obyvateľov. „Priveľa Čechov, tých mám dosť doma,“ vysvetľujú.
Ľudia si to nemôžu dovoliť
Iným prekáža nielen veľa Čechov, ale priveľa ľudí vo všeobecnosti, ako aj nepríjemné horúčavy. „Ísť z 30 °C v Česku do 40 °C v Chorvátsku, nerozumiem tej logike,“ uvažuje komentujúci. Ďalší ale vysvetľujú, že pri mori je to jednoducho iné. „Som rád, že si môžem dovoliť jedlo,“ konštatuje jeden z používateľov Redditu. „Ja do Chorvátska idem. Ale úprimne, len preto, lebo je dostupné autom. Pri tých cenách sa viac oplatí ísť do Talianska,“ dozvedáme sa.
Veríme ale, že Chorvátsko si naďalej nájde svojich fanúšikov nielen medzi Čechmi, ale aj medzi Slovákmi. Ak sa tam tento rok chystáte aj vy, nezabudnite na zmeny pravidiel týkajúcich sa konzumácie alkoholu.
