Do Chorvátska už nikdy: Naši susedia prezradili, prečo do obľúbenej destinácie už nepôjdu

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Tešíte sa už na letné dovolenky?

Chorvátsko každoročne priláka obrovské množstvo skalných fanúšikov Jadranu, vrátane Čechov a Slovákov. Viacerí sa ho už ale takpovediac prejedli. V diskusii prezradili, prečo tam už tento rok nepôjdu.

Ľudia sa sťažujú na privysoké ceny

Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej Česi odpovedali na otázku, či sa tento rok chystajú do Chorvátska a ak nie, aké na to majú dôvody. Viacero používateľov platformy sa zhoduje na tom, že Chorvátsko je na ich vkus už príliš drahé. Ceny vraj nezodpovedajú kvalite ponúkaných služieb a ak pôjdu na dovolenku, tak radšej niekam inam. Zmieňujú napríklad Turecko alebo Španielsko, kde je podľa niektorých nielen lacnejšie, ale aj chutnejšie jedlo.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Do obľúbenej chorvátskej destinácie sa dostaneme pohodlnejšie. Nový most uľahčí dopravu a skráti cestu
2.
Zabudnite na cestu do Chorvátska vlakom: ZSSK prezradila dôvod, prečo toto leto z Bratislavy nevyrazí
3.
V obľúbenom chorvátskom meste si už večer pivo nedáte: Chce zakázať nočné pitie alkoholu
Zobraziť všetky články (262)

„Za rovnakú sumu môžem mať dovolenku inde, a dokonca na dlhšie,“ vysvetľuje jeden z komentujúcich. „Musím šetriť peniaze, idem radšej na Maldivy,“ dodáva ďalší. Iní dodávajú, že ceny sú rovnaké alebo aj vyššie ako doma a nepáči sa im, že by mali za pivo zaplatiť 5 eur.

Je to vraj šialenstvo

Niektorí označujú chorvátske ceny priam za šialenstvo. „Išli sme sa tam minulý rok potápať, no zrazu to bolo v rovnakej lokalite trikrát drahšie ako pred rokom,“ rozhorčuje sa dovolenkár. Dodáva, že za cenu, akú zaplatí za týždeň v Chorvátsku, môže pobudnúť tri týždne napríklad vo Vietname. Jednoducho už nevidí dôvod chodiť k Jadranu.

„Polovica Chorvátov si nemôže dovoliť ísť k moru vo vlastnej krajine,“ dodáva používateľ. Ďalším sa nepozdáva, že sa v Chorvátsku stretávajú s priveľkým množstvom Čechov. Vraj ak idú na dovolenku, chcú si oddýchnuť nielen od vlastnej krajiny, ale aj od jej obyvateľov. „Priveľa Čechov, tých mám dosť doma,“ vysvetľujú.

Ľudia si to nemôžu dovoliť

Iným prekáža nielen veľa Čechov, ale priveľa ľudí vo všeobecnosti, ako aj nepríjemné horúčavy. „Ísť z 30 °C v Česku do 40 °C v Chorvátsku, nerozumiem tej logike,“ uvažuje komentujúci. Ďalší ale vysvetľujú, že pri mori je to jednoducho iné. „Som rád, že si môžem dovoliť jedlo,“ konštatuje jeden z používateľov Redditu. „Ja do Chorvátska idem. Ale úprimne, len preto, lebo je dostupné autom. Pri tých cenách sa viac oplatí ísť do Talianska,“ dozvedáme sa.

Veríme ale, že Chorvátsko si naďalej nájde svojich fanúšikov nielen medzi Čechmi, ale aj medzi Slovákmi. Ak sa tam tento rok chystáte aj vy, nezabudnite na zmeny pravidiel týkajúcich sa konzumácie alkoholu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za…

Odporúčané články
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

