Celý život ste dávali hviezdu na stromček nesprávne. Jednoduchý trik zaručí, že bude vždy rovno a pevne na mieste

Každý má svoj postup dekorovania vianočného stromčeka. Niektorí svetielkami začínajú, iní nimi končia, no zvyčajne býva tým najdôležitejším krokom, ktorý dodá záverečnú pomyselnú čerešničku na vrch, vianočná hviezda. Tá zvykne byť zlatá, strieborná, medená, no určite ste už videli napríklad aj červenú.
Pred rokmi mala väčšina hviezd aj špicov na vrch stromčeka duté miesto, takže ste ich mohli jednoducho nastoknúť na vrch. Teraz však väčšinou už kúpite hviezdu, ktorá má na spodku špirálu. Nie je to však preto, že by výrobcovia chceli šetriť materiálom. Ako informoval portál The Sun, pružina na spodku má svoj dôvod, a ak ste o ňom nevedeli, pravdepodobne ste celý život dávali hviezdu na stromček nesprávne.
Tvar je úmyselný
Pridanie hviezdy na vrchol často končí sklamaním, pretože sa zvyčajne nakloní a vyzerá krivo. Niektorí za to vinia samých seba, iní samotné stromčeky, a pritom stačí jedna malá obmena a vaša hviezda nielenže bude stáť rovno, ale zároveň budete mať istotu, že zo stromčeka nikdy nespadne a to aj vtedy, keď máte mačky, ktoré sa k nej snažia dostať.
Trik muža menom Jashan na Tik Tok-u pobláznil ľudí a ukázal im, že celý čas dávali hviezdu na stromček nesprávne.
„Najväčšia nočná mora vianočného stromčeka? Hviezda. A my sme to robili celé roky nesprávne!“ povedal muž vo virálnom videu. Vysvetlil, že zvyčajne hviezdu len „napichne“ na vrchol stromčeka, čo znamená, že nakoniec „visí“ a nie je rovno. Ale to, čo skutočne potrebujete urobiť, je dôvod, prečo je na vrchole stromčeka extra dlhá vetva.
Jashan vo videu následne vysvetlil, že správny spôsob, ako nasadiť ozdobu na vrch, je použiť dlhú vetvu a omotať ju okolo špirály v spodnej časti hviezdy. Vďaka tomu bola hviezda úplne rovná a nehýbala sa zakaždým, keď sa dotkol stromčeka.
„Zaručujem vám, že som týmto jedným krokom zmenil životy,“ uzavrel a dodal: „Vianoce sú každý rok o toľko lepšie. Nemáte za čo!“
