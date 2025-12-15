Viki je vo finále Pečie celé Slovensko. Diváci sú vytočení: Obviňujú porotu a tvrdia, že spravodlivosť sa vyparila

Naposledy sme vás informovali o tom, kto skončil v semifinálovej štvorici a dnes už vieme aj to, kto tvorí finálovú trojicu. Najčastejší tip divákov sa pritom nenaplnil, a tak bolo pre mnohých toto zloženie prekvapením. Nie však pre všetkých pozitívnym.
V semifinále sa proti sebe postavili cukrárky Janka, Lenka, Gabika a Viki. Všetky štyri pritom mali mimoriadny talent, inak by sa takto ďaleko v šou Pečie celé Slovensko nedostali. Väčšina divákov tipovala, že vypadne práve Viki, keďže ju už zopár týždňov nemajú v láske a kritizujú nielen jej techniku, ale tiež správanie. Škandál napríklad spravila, keď si ukradla šľahačku od Janky počas retro kola.
Čakali inú finálovú zostavu
Väčšina divákov, ako sme vás informovali v článku, očakávala, že finálovú zostavu budú tvoriť Janka, Lenka a Gabika a presne v tomto poradí aj skončia. To však už nebude možné, keďže Gabika vypadla a finálovú trojicu tak uzatvára Viki.
Viac ako 500 komentárov na sociálnej sieti svedčí o tom, že diváci s týmto výsledkom nie sú spokojní. Navyše sa im ťažko verí aj to, že si Viki právom zaslúžila titul pekárky týždňa. Písali napríklad: „Ja nemám slov… Ako môže byť Viki pekárka týždňa? Už dávno mala vypadnúť. Spravodlivosť sa v tejto relácii načisto vyparila. Gabike prajem veľa šťastia a pevne verím, že vyhrá Janka,“ alebo „Sklamanie z rozhodnutia poroty, Gabika bola šikovná a najviac bavila, škoda. Viki Pekárka týždňa potom, čo nedopiekla sufle?“ alebo „Viki pekárka týždňa, keď ani nesplnila technickú výzvu? Otras!“
„Celé zle. Fuj. Vypadnúť mala Viki. Len za to, že sa jej podarilo jedno kolo? Toto sa nerobí. Gabika lepšie piekla. Asi sa dostala ďalej len za to, že je z Ukrajiny,“ špekulovala ďalšia diváčka. „Keď to celé vyhrá Viki, už nikdy nebudem pozerať Pečie celé Slovensko, nikdy,“ sľúbila iná. Nie je pritom jediná, kto podozrieva, že Viki bude nakoniec víťazkou. „Hanba, Viki mala vypadnúť už v predchádzajúcom kole. Keďže namiesto torty dala papierovú krabičku. Celé zle, viditeľne je určená víťazka,“ skonštatovala diváčka.
