Celebritné kamarátstva pred slávou: Nečakané väzby, ktoré vznikli ešte skôr, než ich poznal svet

Dnes ich pozná celý svet. Chodia po červených kobercoch, získavajú prestížne ocenenia a patria medzi najväčšie hviezdy filmu, hudby či televízie. No ešte dávno predtým, než ich mená poznali milióny ľudí, boli len obyčajnými mladými ľuďmi s veľkými snami, neistotou a túžbou uspieť.
Práve v tomto období vznikli niektoré z najúprimnejších a najpevnejších priateľstiev Hollywoodu. Mnohí herci, speváci či komici sa spoznali v časoch, keď bojovali o prvé konkurzy, zdieľali malé byty, navštevovali herecké školy alebo spolu vyrastali v susedstve. Nemali slávu, peniaze ani istotu úspechu — mali len jeden druhého, ako píše portál Bored Panda.
Zatiaľ čo svet šoubiznisu býva často spájaný s rivalitou, pretvárkou a krátkodobými vzťahmi, tieto príbehy dokazujú presný opak. Niektoré celebrity si totiž dokázali zachovať silné putá celé desaťročia, aj keď ich životy úplne zmenila popularita a obrovský tlak verejnosti.
Tobey Maguire a Leonardo Dicaprio
Tobey Maguire a Leonardo DiCaprio sú najlepšími priateľmi už od tínedžerských čias, keď sa uchádzali o rovnaké role v Hollywoode začiatkom 90. rokov. Obaja vyrastali v komplikovaných rodinných podmienkach a spoločne bojovali o prvé herecké príležitosti.
DiCapria vychovávala slobodná matka vo východnom Los Angeles, Maguireho rodičia, ktorí sa rozviedli, keď mal dva roky. Keď DiCaprio začal získavať väčšie úlohy, údajne sa snažil pomáhať aj Maguirovi a odporúčal ho režisérom. Ich priateľstvo prežilo celé desaťročia aj obrovskú slávu, ktorú obaja získali.
Nahlásiť chybu v článku