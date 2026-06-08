Sharon Stone prehovorila o okamihu, ktorý zničil jej manželstvo. Bola to pre ňu posledná kvapka

Herečka Sharon Stone

Foto: SITA

Jana Petrejová
Rozhodol o konci jej manželského zväzku.

Niektoré momenty dokážu navždy zmeniť život človeka. Herečka Sharon Stone sa po rokoch rozhodla otvorene prehovoriť o bolestivej skúsenosti, ktorá ju zasiahla. Hviezda filmov Základný inštinkt či Casino prezradila, že práve počas jednej z najťažších chvíľ svojho života pochopila, že jej manželstvo nemá budúcnosť.

Počas vystúpenia v epizóde podcastu Davida Begnauda The Person Who Believed In Me si Sharon Stone zaspomínala na obdobie zo začiatku 21. storočia, keď jej lekári objavili nádory v prsníkoch. Jeden z nich bol podľa jej slov väčší než celý jej ľavý prsník, ako píše Page Six. Lekár ju vtedy upozornil, že situácia vyzerá veľmi vážne, a odporučil jej podstúpiť obojstrannú mastektómiu.

Herečka Sharon Stone
Foto: SITA

Podľa odborníkov totiž nález naznačoval možné onkologické ochorenie. Herečka však bola presvedčená, že rakovinu nemá. Keď jej lekár povedal, že o tom nemôže rozhodovať sama, odpovedala mu: “Ja rozhodovať môžem. A rozhodujem.“ Napriek svojmu presvedčeniu sa nakoniec rozhodla operáciu podstúpiť. Ako vysvetlila, nechcela nič riskovať.

Reakcia manžela ju šokovala

Práve vtedy prišiel okamih, na ktorý nikdy nezabudne. Filmová ikona oznámila svojmu vtedajšiemu manželovi, že sa rozhodla pre obojstrannú mastektómiu. Jeho reakcia ju však úplne zaskočila. “To je smiešne,” povedal jej a následne odišiel z miestnosti. Moderátor podcastu sa jej neskôr spýtal, čo presne považoval za smiešne.

Herečka vysvetlila, že manžel sa hneval práve kvôli rozhodnutiu odstrániť oba prsníky. “Bol zúrivý,“ priznala. Keď sa moderátor opýtal, či ho nahnevala predstava, že by mohla zomrieť na rakovinu, Sharon, ktorá raz takmer prekonala mŕtvicu, odpovedala stručne: “Nie.” Podľa herečky sa lekár postavil na herečkinu stranu a jej manželovi povedal, že keby mal viac pacientok s podobným prístupom, zachránilo by sa oveľa viac životov.

Herečka Sharon Stone
Foto: MovieStillsDB

Sharon Stone následne jasne vyjadrila svoj postoj: “Ja robím rozhodnutia, nie ty.” Práve v tej chvíli podľa nej ich vzťah definitívne skončil. “Bol to koniec manželstva. Vtedy u mňa skončil,“ povedala otvorene. Zároveň dodala, že vedela, že je všetko stratené. “Bolo po všetkom. Myslel si, že som smiešna. Myslel si, že som hlúpa. Myslel si, že robím príliš veľa rozhodnutí sama,” poznamenala. Hoci meno bývalého manžela nespomenula, Sharon Stone bola v rokoch 1998 až 2004 vydatá za novinára Phila Bronsteina.

Mala pravdu

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