Carmen Geiss podstúpila zákrok. Zaskočený Robert prekvapil úprimnou reakciou, s takýmto výsledkom nerátal

Známa nemecká podnikateľka sa rozhodne netají tým, že už si párkrát ľahla pod nôž, aby si dopomohla k svojmu bezchybnému vzhľadu. Spravila tak aj tentokrát a rozhodla sa pre absolvovanie jednej procedúry, ktorá zmenila jej tvár na nepoznanie. Išlo však o zmenu po operácii, z ktorej ostal v poriadnom šoku aj jej manžel. Ide pritom o čoraz populárnejší zákrok, známy svojimi viditeľnými účinkami, ktoré sa prejavia po určitom období.

Užívajú si bohatstvo a luxus v Monaku. Reč je o Geissenovcoch, ktorých si mnohí diváci obľúbili vďaka reality šou Geissenovci – Ťažký život milionárov, kde odkryli zákulisie svojho súkromia a rodinného života. Pochopiteľne, že si Carmen Geiss môže dovoliť pravidelne chodiť ku kozmetičke na rôzne skrášľujúce zákroky. V ich vlastnej šou neraz spomínala, že potrebuje mať po ruke dobrého kaderníka, nech cestujú kamkoľvek. Vyzerá to tak, že ani na dobrý salón krásy nedá dopustiť a rada chodí na procedúry, ako naznačila pre televíziu RTL Zwei.

Jej dcéry boli proti

Po botoxe a výplniach sa manželka Roberta Geissena dala nahovoriť na ďalší zákrok. Zrejme by malo ísť o darček k jej 60. narodeninám, ktoré síce oslávi až v máji, no prečo si nedopriať predčasnú radosť? Podnikateľka podstúpila facelift, ktorý má za sebou aj slovenská spevácka diva Dara Rolins. Podľa speváčkiných slov neexistuje nič radikálnejšie a funkčnejšie ako táto procedúra. Zrejme Carmen dobre vedela, prečo sa preň rozhodla.

Ako mamička Daviny a Shanie prezradila, botoxov a výplní absolvovala už niekoľko. „Som nekonečné stavenisko,“ narážala na svoju tvár Carmen, ktorá zároveň priznala, že po facelifte potrebuje určité obdobie, kým sa jej to zahojí. A hoci je rada, že sa na to dala, iný názor na to mali jej dcéry, ktoré ju od zákroku odhovárali. Podľa nich to mama nepotrebuje. „Mama, aký to má zmysel? Naozaj tak po tom túžiš? Nerob to,“ hovorili jej Davina i Shania.

Išlo o zložitejšiu procedúru