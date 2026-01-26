Čaká ju ťažké obdobie. Herečka zo Sľubu prehovorila o osude svojej postavy, bude si musieť vybrať, čo uprednostní

Do príbehu vstúpila ako relatívne vedľajšia postava – sestra učiteľky Andrey Markovej, no už krátko po tom, čo sa objavila na televíznych obrazovkách, divákom poriadne zamotala hlavu. Predovšetkým Robovi Hanúskovi, ktorý sa do nej zaľúbil. Rozbehla tak zaujímavé dejové línie, ktoré pripútali fanúšikov ku kreslám v obývačkách.
Sebavedomá a odvážna Veronika Marková sa nehanbí postaviť za svoje rozhodnutia, aj keď sa ocitne v zložitej životnej situácii. Herečka Anna Magdaléna Hroboňová, ktorá postavu stvárňuje, si rýchlo získala pozornosť divákov a prekvapila hlavne svadbou a tehotenstvom, ktoré zásadne ovplyvnilo smerovanie jej osudu. Fanúšikovia si však tiež bezpochyby všimli aj jej prirodzený herecký prejav, ktorý priniesol do seriálu sviežu energiu a emocionálnu hĺbku. Tie budú môcť vidieť už dnes večer v tretej sérii, v ktorej bude Veronika čeliť veľkej výzve, ako dodala herečka pre Markízu.
Bude riešiť dilemu
Mladá umelkyňa vstúpila už do rozbehnutého seriálu a ukázala sa v druhej sérii. Ako plynul čas, ona sa postupne adaptovala na prostredie plné kamier, štábu a hercov, no na začiatku, keď bola nová, to zjavne bolo inak. „Už netrpím tým, že som skočila do rozbehnutého vlaku. Baví ma, že tá rodinná bunka pozostáva z takých úplne rôznych postavičiek. Čiže každý je tam iný a toto ma na tých našich scénach baví,“ poznamenala Anička.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako ďalej naznačila, jej postavu čakajú v tretej sérii náročné momenty. Možno povedať, že si Veronika prejde novým zrodom, predsa len sa z nej stala novopečená mamička a s tým prichádzajú aj povinnosti. „Okrem toho, že sa Veronike narodí bábätko, tak jej ambície študovať pretrvávajú. A teraz tu vyplynie tá otázka, čo s tým bábätkom, ako to zvládať v súvislosti so školou a ako spojiť sily celej rodiny aj všetkých milých blízkych naokolo, aby o bábätko bolo postarané…“ uviedla herečka tajomne.
Už to očividne nebude také ako predtým. „Zároveň Veronika bude zápasiť s tým, že ako mamina bude zdravo a prirodzene cítiť, že chce byť s dieťatkom čo najviac… A bude si musieť v istých momentoch vybrať, čomu dať prednosť,“ ozrejmila.
Nahlásiť chybu v článku