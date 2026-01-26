Čaká ju ťažké obdobie. Herečka zo Sľubu prehovorila o osude svojej postavy, bude si musieť vybrať, čo uprednostní

Foto: TV Markíza, Instagram.com/tvmarkizaofficial

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Nové výzvy, nové povinnosti a zlomové okamihy.

Do príbehu vstúpila ako relatívne vedľajšia postava – sestra učiteľky Andrey Markovej, no už krátko po tom, čo sa objavila na televíznych obrazovkách, divákom poriadne zamotala hlavu. Predovšetkým Robovi Hanúskovi, ktorý sa do nej zaľúbil. Rozbehla tak zaujímavé dejové línie, ktoré pripútali fanúšikov ku kreslám v obývačkách.

Sebavedomá a odvážna Veronika Marková sa nehanbí postaviť za svoje rozhodnutia, aj keď sa ocitne v zložitej životnej situácii. Herečka Anna Magdaléna Hroboňová, ktorá postavu stvárňuje, si rýchlo získala pozornosť divákov a prekvapila hlavne svadbou a tehotenstvom, ktoré zásadne ovplyvnilo smerovanie jej osudu. Fanúšikovia si však tiež bezpochyby všimli aj jej prirodzený herecký prejav, ktorý priniesol do seriálu sviežu energiu a emocionálnu hĺbku. Tie budú môcť vidieť už dnes večer v tretej sérii, v ktorej bude Veronika čeliť veľkej výzve, ako dodala herečka pre Markízu.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Horváthovci vstupujú do novej kapitoly. Nová séria Sľubu prinesie zaujímavé zmeny, nebude im len do smiechu
2.
Vzťah hlavných tvárí Sľubu odhalený: Pre Adrianu Brnčalovú je Kristián veľkou oporou, bonzla naňho jednu vec
3.
Diváci, zbystrite pozornosť: Obľúbená postava zo Sľubu si v tretej sérii prejde veľkou premenou, čo ju čaká?
Zobraziť všetky články (35)

Bude riešiť dilemu

Mladá umelkyňa vstúpila už do rozbehnutého seriálu a ukázala sa v druhej sérii. Ako plynul čas, ona sa postupne adaptovala na prostredie plné kamier, štábu a hercov, no na začiatku, keď bola nová, to zjavne bolo inak. „Už netrpím tým, že som skočila do rozbehnutého vlaku. Baví ma, že tá rodinná bunka pozostáva z takých úplne rôznych postavičiek. Čiže každý je tam iný a toto ma na tých našich scénach baví,“ poznamenala Anička.

Ako ďalej naznačila, jej postavu čakajú v tretej sérii náročné momenty. Možno povedať, že si Veronika prejde novým zrodom, predsa len sa z nej stala novopečená mamička a s tým prichádzajú aj povinnosti. „Okrem toho, že sa Veronike narodí bábätko, tak jej ambície študovať pretrvávajú. A teraz tu vyplynie tá otázka, čo s tým bábätkom, ako to zvládať v súvislosti so školou a ako spojiť sily celej rodiny aj všetkých milých blízkych naokolo, aby o bábätko bolo postarané…“ uviedla herečka tajomne.

Už to očividne nebude také ako predtým. „Zároveň Veronika bude zápasiť s tým, že ako mamina bude zdravo a prirodzene cítiť, že chce byť s dieťatkom čo najviac… A bude si musieť v istých momentoch vybrať, čomu dať prednosť,“ ozrejmila.

Ako to bude so vzťahom s rodičmi?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac