Slováci prezradili, kam sa najradšej chodia kúpať: Pozrite si ich obľúbené klenoty

Mnoho Slovákov sa už nevie dočkať letnej sezóny. Už sa vidia v plavkách pri bazéne alebo na brehu pri jazere či na inom mieste na kúpanie. Slovákov sme sa v ankete opýtali, kam sa chodia kúpať najradšej.
Kam sa oplatí zájsť?
Čo sa kúpania týka, na Slovensku si ľudia môžu vyberať z mnohých alternatív, či už ide o osvieženie v prírodných jazierkach alebo v krytých bazénoch s bežnou, ale aj s termálnou vodou. Respondentom sme ponechali voľnú ruku pri výbere krytých kúpalísk, bazénov či prírodného kúpania.
„Ja neobľubujem kúpaliská, prekáža mi smrad chlóru a veľa ľudí na jednom mieste. Vyhľadávame prírodné kúpanie,“ zaznelo hneď v prvej z odpovedí. Respondent v odpovedi dodáva, že sa najradšej chodí kúpať na Šútovské jazero alebo Ontario.
„Je tam krásna príroda a sú tam zákutia, kde sme celý deň ako rodina sami. Voda je super a vždy sa dá overiť jej čistota na hygiene, každý rok odoberajú vzorky,“ dozvedáme sa.
Ľudí láka čistá voda
Ďalšia z odpovedajúcich zas vysvetľuje, že vyrastala pri Váhu, preto nedá dopustiť na kúpanie práve v ňom. Chváli aj Tonu v Šuranoch, no ak by sa mala ísť okúpať do bazéna, tak najradšej do rodinného wellness v Nesvadoch. „Hlavne v zime večer, keď sa ti z vody parí, je to úžasný pocit si plávať s troma ľuďmi v bazéne,“ popisuje.
„My máme najbližšie Turčianske Teplice, takže chodíme tam, ale do akvaparku, nie na to ich kúpalisko. Páči sa nám aj Bešeňová, ale tá sa podľa mňa vôbec cenovo neoplatí. Ešte aj kúpalisko Vyhne je fajn, len je tam chladnejšia voda, ale je čisté. Do jazera nevleziem,“ vysvetľuje ďalšia z respondentiek.
