Ak váš pes robí tieto veci, dávajte si pozor. Je to jasné znamenie toho, že vás nemá rád

Ľudia si adopciu domácich miláčikov občas trochu idealizujú. Výchova zvieratka však nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. A niekedy si so zvieraťom jednoducho nesadnete. Psík vás môže nadovšetko milovať, no môže sa stať, že vás nebude mať príliš rád.

Ako zistíte, že vás pes nemá rád?

Ako píše Mail Online, človek o psovi často uvažuje ako o svojom najlepšom priateľovi. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, čo si o vás myslí váš pes a či vás tiež považuje za najlepšieho priateľa? Expertka na správanie zvierat prezradila, že váš pes vás nemusí mať automaticky v obľube. Podelila sa o znaky, vďaka ktorým zistíte, aký vzťah k vám má váš štvornohý miláčik.

Prvým znamením, že váš pes vás nemá príliš v láske, je to, že sa vám vyhýba. Aktívne nevyhľadáva vašu spoločnosť, alebo sa dokonca zámerne snaží ukryť na miestach, kde ho nenájdete. Ak vojdete do miestnosti, pes sa radšej zdvihne a odíde do inej. Ďalším jasným znakom je to, ak váš pes s vami neudržiava očný kontakt. Domáci miláčikovia často prejavujú dôveru a náklonnosť práve očným kontaktom. Ak sa ale pes očnému kontaktu zámerne vyhýba, môže to znamenať nezáujem a nedôveru z jeho strany.

Na tieto prejavy si dajte pozor

Všímať by ste si mali aj vrtenie chvostíkom. Ak sa vo vašej prítomnosti nedeje, môže to znamenať, že pes z nej nie je príliš nadšený. Nie vždy vrtí pes chvostom od radosti, ak však tento prejav pri interakcii a hre s vami chýba, opäť to môže znamenať nezáujem a nedostatok pozitívnych emócií voči vám.

Nikoho neprekvapí, že pozitívnym prejavom nie je ani vrčanie či iné známky agresivity. Ak pes vo vašej prítomnosti často vrčí, chňapne po vás, alebo sa pred vami ukrýva, je jasné, že sa s vami necíti dobre. Ak pes považuje svojho majiteľa za najlepšieho priateľa, aktívne vyhľadáva jeho spoločnosť, chce sa s ním hrať, nasleduje ho po byte a teší sa z jeho prítomnosti.